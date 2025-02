Nuova Alfa Romeo Tonale: sarà così la prossima generazione?

Nuova Alfa Romeo Tonale è un render realizzato di recente dal designer automobilistico e creatore digitale Alessandro Masera che ha immaginato in questa maniera lo stile della prossima generazione del SUV di segmento C che secondo indiscrezioni potrebbe debuttare nel corso del 2028.

Ecco una nuova ipotesi di design relativa alla nuova Alfa Romeo Tonale che vedremo forse nel 2028

Nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Medium e arrivare sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e molto probabilmente anche ibrida. Questo sarà l’unico modello che la casa automobilistica del Biscione proporrà nel segmento C del mercato considerate le ultime dichiarazioni rese dal CEO Santo Ficili sull’argomento. Il nuovo numero uno di Alfa Romeo ha infatti escluso l’arrivo di una nuova Giulietta o comunque di una sua erede confermando che il Biscione punterà su SUV e crossover nei prossimi anni con la stessa Giulia che sarà ripensata con uno stile più vicino a quello di un crossover piuttosto che a quello di una berlina.

Il render di Masera della nuova Alfa Romeo Tonale presenta linee sportive, pulite e fluide che rappresentano perfettamente lo stile distintivo della storica casa automobilistica di Arese. Masera aveva già realizzato una sua interpretazione della Stelvio, che purtroppo non rispecchiava esattamente il modello finale, ma ora ci propone una versione altrettanto affascinante della Tonale.

Cosa aspettarsi dal nuovo C-SUV del Biscione? Sebbene sia difficile fare previsioni definitive, il centro stile di Alfa Romeo ha costantemente superato le aspettative negli ultimi anni. Inoltre, il tanto discusso modello Alfa Romeo Junior sta ottenendo ottimi risultati in termini di ordinazioni, segno evidente del forte apprezzamento da parte del pubblico per il B-SUV sportivo, disponibile sia in versione ibrida, con trazione integrale, che elettrica. Un successo che dimostra quanto piaccia questo modello anche ai consumatori italiani.