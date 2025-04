Chrysler compie 100 anni il 6 giugno 2025 e darà il via al suo centenario al New York Auto Show

Chrysler festeggia un secolo di innovazione, celebrando 100 anni di entusiasmanti berline, minivan, cabriolet e crossover, veicoli innovativi, ricchi di caratteristiche e tecnologie mai viste prima che hanno influenzato la cultura, l’economia e contribuito a far entrare Chrysler nella storia dell’automobile.

Chrysler si prepara a celebrare 100 anni di innovazione pionieristica e veicoli iconici

“Chrysler occupa un posto significativo nella storia e nella cultura dell’automobile ed è simbolo di innovazione e resilienza da 100 anni”, ha dichiarato Chris Feuell, CEO di Chrysler. “È un intero secolo di innovazione: dall’introduzione del motore HEMI V8 alla creazione del segmento dei minivan e dei sedili Stow ‘n Go. Essendo uno dei Big Three originali, Chrysler ha contribuito alla crescita industriale e ha influenzato la cultura con veicoli iconici come la berlina 300. Il nostro è più di un semplice marchio automobilistico, è una parte fondamentale dell’industria automobilistica”.

Chrysler darà il via alle celebrazioni per il suo centenario dal 16 al 27 aprile 2025 al New York International Auto Show (NYIAS), che quest’anno celebra il suo 125° anniversario. L’esposizione della casa americana includerà una speciale esposizione di tre veicoli che metteranno in mostra l’iconico passato del marchio, il suo presente leader nel segmento e il suo brillante futuro: la Chrysler Six del 1924, la Pacifica del 2025 e la Halcyon Concept.

L’esposizione Chrysler a New York è solo l’inizio delle celebrazioni del Century of Innovation del marchio. L’azienda festeggerà ufficialmente i suoi 100 anni il 6 giugno 2025, data in cui Maxwell Motors è diventata ufficialmente Chrysler Corporation con Walter P. Chrysler come presidente, con una serie dinamica di iniziative ed eventi per onorare i suoi 100 anni di storia. La campagna sui social media Chrysler Century of Innovation presenterà una serie di video in più parti che approfondiranno veicoli iconici, concept rivoluzionari, innovazioni tecnologiche e momenti storici dei 100 anni di Chrysler. Il marchio presenterà anche una linea di merchandising per il centenario, che include abbigliamento e articoli da regalo, su Collection.Chrysler.com. Ulteriori eventi e iniziative del Century of Innovation saranno annunciati nel corso dell’anno.

“Raggiungere i 100 anni è un traguardo che vogliamo celebrare e che vogliamo cogliere come un’opportunità per dichiarare il nostro impegno per un futuro che onori l’eredità di innovazione, eccellenza ingegneristica e design accattivanti di Walter P. Chrysler”, ha aggiunto Feuell. “Mentre il marchio celebra questo traguardo, il futuro si prospetta luminoso con nuove entusiasmanti novità: una Chrysler Pacifica rinnovata nel 2026, un nuovo crossover poco dopo e un terzo prodotto ispirato al concept Halcyon”.

Il secolo di innovazione Chrysler ha prodotto una linea di targhe di veicoli storici e amati, tra cui la Chrysler Airflow, Imperial, New Yorker, Town & Country, 300C e innumerevoli altri. Chrysler ha scelto tre veicoli da esporre al NYIAS per mostrare dove il marchio è nato, dove si trova oggi e dove si dirige in futuro:

Chrysler Six del 1924: la Chrysler Six in mostra a New York rappresenta un momento di chiusura del cerchio nella storia dell’automobile: in prestito dall’archivio automobilistico Stellantis, è lo stesso veicolo che il fondatore Walter P. Chrysler portò a New York City per il National Automobile Show del 1924. Il veicolo originale del marchio, la Six, era un veicolo leggero e potente dotato di un rivoluzionario motore a sei cilindri con testata a L e freni idraulici sulle quattro ruote, una caratteristica rara negli anni ’20. Il prezzo di listino di 1.565 dollari nel 1924 includeva assali anteriori tubolari, lubrificazione forzata completa, pistoni in alluminio, filtri dell’olio e dell’aria sostituibili, ammortizzatori e illuminazione interna indiretta.

Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 2025: Chrysler ha creato il segmento dei minivan e, oltre 40 anni e 15 milioni di minivan dopo, il marchio continua a essere leader nel segmento e ad aiutare le famiglie a viaggiare insieme con la Chrysler Pacifica e la Pacifica Plug-in Hybrid, che hanno rivoluzionato il segmento dei minivan con il loro lancio nel 2017. La Pacifica Plug-in Hybrid è ancora la prima e unica ibrida plug-in del segmento. La Pacifica è il minivan più premiato di sempre e offre caratteristiche esclusive del segmento, tra cui Stow ‘n Go, l’innovativo sistema di sedili e vani portaoggetti che consente ai sedili della seconda e terza fila di stivarsi nel pavimento. Chrysler celebra i 20 anni di questa caratteristica nel 2025 con una speciale sfida Stow ‘n Go al NYIAS.

Chrysler Halcyon Concept: svelata nel 2024 e presentata per la prima volta al NYIAS, la Chrysler Halcyon Concept rappresenta un tema e una direzione di design futuri per la casa americana, incarnando la visione del marchio di “Armonia in Movimento”. Realizzata con un design straordinariamente moderno e sostenibile e una tecnologia perfettamente integrata, la Halcyon Concept si distingue per un design esterno puro e aerodinamico che bilancia elementi aerodinamici e scultorei, e per un interno immersivo con una visuale di quasi 360 gradi, creando un abitacolo senza stress con funzionalità di guida autonoma. Alcuni elementi di design e caratteristiche della Halcyon Concept, come l’avanzato Head-up Display e lo SmartCockpit, sono caratteristiche ed esperienze che potrebbero essere offerte nei futuri prodotti del brand.

Chrysler celebra il suo 100° anniversario nel 2025, rendendo omaggio all’eredità di Walter P. Chrysler, fatta di innovazione, eccellenza ingegneristica e design accattivanti e accessibili. Mentre il marchio celebra questo traguardo, il futuro si prospetta luminoso con nuove entusiasmanti novità: una Pacifica rinnovata nel 2026, un nuovo crossover poco dopo e un terzo prodotto ispirato al concept Halcyon.