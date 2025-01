Chrysler Halcyon: la concept arriverà sul mercato

In un’intervista con CNBC, il CEO di Chrysler, Christine Feuell, ha rivelato che il concept Chrysler Halcyon ha attirato un nuovo pubblico e che alcuni aspetti del suo design saranno incorporati nei modelli di produzione futuri. Ha aggiunto che il linguaggio stilistico adottato sarà sofisticato e contemporaneo, con linee pulite e moderne, evitando complessità eccessive.

La concept Chrysler Halcyon svelata lo scorso anno avrà una versione di produzione

Nonostante il concept fosse in gran parte un esercizio di fantasia, Christine Feuell ha confermato che Chrysler sta lavorando per portare sul mercato una versione del modello. Ha sottolineato che, sebbene i dettagli sul prezzo e sulle tempistiche restino incerti, la Chrysler Halcyon di produzione sarà comunque accessibile.

Ovviamente Chrysler Halcyon non sarà l’unica novità per la gamma del brand americano di Stellantis. Infatti nel breve periodo, l’anno prossimo, è prevista l’arrivo di una versione rinnovata della Pacifica, che includerà un powertrain ibrido plug-in aggiornato. Successivamente, arriverà anche una Pacifica EV, ma la versione a benzina continuerà a essere disponibile fino alla fine del decennio. Più avanti, nel 2026, un grande crossover dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa dell’Aspen, con opzioni ibride ed elettriche. Si dice che i concessionari siano entusiasti, anche se, in questo momento, sarebbero soddisfatti di qualunque novità arrivasse.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito dell’arrivo sul mercato di una versione di produzione di Chrysler Halcyon che dunque a differenza di quanto si era ipotizzato in precedenza farà davvero parte della gamma della casa americana e non si limiterà a fungere da manifesto di design per i futuri modelli del marchio.