Fiat Pandissima: si potrebbe partire da un prezzo di 22.000 euro per l’anti Dacia Duster che debutterà in estate

Fiat Pandissima è il soprannome dato al modello che Fiat svelerà questa estate. Si tratterà del secondo modello della nuova famiglia Panda che ha debuttato con Fiat Grande Panda lo scorso anno. La piattaforma sarà la stessa e anche molti elementi di design. Una delle principali differenza di questa auto rispetto alla Grande Panda saranno le dimensioni. Si parla infatti di circa 4,4 metri di lunghezza contro i 3,99 metri della Grande Panda.

22.000 euro sarà il prezzo di partenza di Fiat Pandissima? A breve lo sapremo

La vettura che prenderà il posto di Fiat Tipo nella gamma della principale casa automobilistica italiana avrà forme squadrate e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. A proposito di Fiat Pandissima, che sarà concorrente diretta di Dacia Duster, si dice che uno dei suoi pezzi forti sarà il prezzo. Infatti questi dovrebbero essere molto interessanti sia per la versione entry level con motore ibrido che per quella elettrica al 100 per cento. Al momento non si hanno notizie certe sui prezzi ma a quanto pare la versione d’ingresso che sarà dotata di cambio automatico e accessoriata bene potrebbe partire da 22 – 23 mila euro. Per quanto riguarda invece la versione totalmente elettrica si potrebbe partire da 27 o 28 mila euro.

Il debutto sul mercato di Fiat Pandissima, che qui vi mostriamo in alcuni interessanti render, avverrà entro fine anno come confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois che ha detto che gli ordini per il crossover si apriranno entro fine 2025. Vedremo dunque da qui ai prossimi mesi quali altre notizie arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.