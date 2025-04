Ferrari, annunciata all’assemblea la svolta green e sei novità nel 2025

L’assemblea degli azionisti Ferrari ha tracciato un bilancio estremamente positivo per il 2024, confermando la solidità economica del Cavallino Rampante e rilanciando con decisione verso un futuro fatto di innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.

Tra i dati più significativi emersi, l’approvazione della distribuzione di un dividendo pari a 2,986 euro per azione ordinaria, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 534 milioni di euro.

Oltre all’approvazione dei risultati economico-finanziari, l’assemblea ha riconfermato la fiducia nel management: John Elkann e Benedetto Vigna continueranno a guidare l’azienda come amministratori esecutivi, affiancati da una squadra di consiglieri non esecutivi di alto profilo, tra cui Piero Ferrari, Delphine Arnault e Francesca Bellettini. È stata inoltre rinnovata la delega al CDA per l’emissione di nuove azioni ordinarie, l’assegnazione di diritti di sottoscrizione e l’autorizzazione al riacquisto di titoli propri fino al 10% del capitale.

Sul piano industriale, l’AD Benedetto Vigna ha sottolineato i progressi nell’elettrificazione, in vista del lancio della prima Ferrari 100% elettrica nel 2025, che sarà anticipata quest’anno da sei nuovi modelli. L’espansione del reparto verniciatura e nuove strategie commerciali sui dazi americani, inoltre, confermano l’attenzione a ogni dettaglio per tutelare l’esperienza cliente.

Il presidente John Elkann ha invece rivelato l’intenzione del marchio di entrare anche nel mondo della vela ad alte prestazioni, una nuova frontiera dove ricerca tecnologica e sostenibilità si incontrano, con ricadute future anche nel settore automobilistico. Un ingresso, quello tra le imbarcazioni, che non può che prospettare nuove importanti rivoluzioni e soluzioni ingegneristiche.

Ferrari dimostra dunque di guardare con determinazione al futuro, puntando alla neutralità carbonica entro il 2030, mentre lo spirito visionario del fondatore Enzo Ferrari continua a ispirare. Il prossimo momento chiave sarà il Capital Markets Day del 9 ottobre, dove sarà svelata la prossima fase evolutiva di una delle icone dell’automotive mondiale.