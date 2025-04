Ferrari elettrica: ecco quale potrebbe essere il design definitivo

Ferrari elettrica sarà una delle prossime novità della casa automobilistica del cavallino rampante sicuramente la più importante di un 2025 assai ricco di sorprese per i fan del marchio di Maranello. La vettura sarà svelata il prossimo 9 ottobre. La prima super car a zero emissioni di Ferrari è protagonista di un nuovo render pubblicato nelle scorse ore dal sito Whatcar che immagina così lo stile del futuro modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma del cavallino rampante oltre a segnare un momento probabilmente fondamentale nella sua storia.

Ecco che stile potrebbe avere la prima Ferrari elettrica che farà il suo debutto il prossimo 9 ottobre

Questo render è stato realizzato sulla base dei recenti avvistamenti del prototipo camuffato che come sappiamo ha utilizzato la carrozzeria modificata della Maserati Levante cosa che ha fatto pensare subito a tutti che la prima Ferrari elettrica non sarà una classica auto sportiva ma un SUV o comunque una sportiva a ruote alte. Ovviamente non è detto che l’uso della carrozzeria di Levante indichi che per forza si tratterà di un SUV ma le probabilità comunque sembrano essere elevate. Questo nel silenzio generale della Ferrari che fino ad ora non ha voluto dare indizi limitandosi a dire che questa vettura rispetterà in pieno il DNA e la tradizione della Ferrari non sfigurando accanto alle altre auto della gamma dotate tutte di motore termico.

Il CEO della Ferrari Benedetto Vigna si è spinto oltre definendo la prima Ferrari elettrica qualcosa di unico che stupirà tutti per le sue caratteristiche.

Il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, ha assicurato ai fan del marchio che la prima auto elettrica della casa di Maranello sarà “realizzata nel modo giusto”, per garantire un’esperienza di guida che offra lo stesso divertimento e dinamismo delle vetture con motore a combustione. L’obiettivo è soddisfare sia i fedelissimi del marchio che attrarre una nuova clientela sempre più attenta alla tecnologia e alla sostenibilità.

Vigna ha inoltre rivelato che i prototipi della nuova Ferrari elettrica hanno già completato con successo migliaia di miglia di test su strada, e che l’auto sarà “molto divertente” da guidare. La produzione avverrà nel nuovo “e-building” del campus Ferrari a Maranello, in Italia, dove attualmente si produce anche la Ferrari Purosangue. Maggiori dettagli su questo modello potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al debutto del modello con qualche teaser o con altre foto spia.