Assemblea Ferrari, confermati Elkann e Vigna con il pieno supporto degli azionisti

Ferrari ha comunicato che tutte le delibere presentate durante l’Assemblea generale degli azionisti, tenutasi oggi ad Amsterdam, hanno ricevuto pieno consenso. La sessione ha rappresentato non solo un momento istituzionale di verifica, ma anche un forte segnale di continuità e fiducia da parte degli investitori nei confronti della strategia del Cavallino Rampante.

Tra le decisioni principali in Ferrari figura l’approvazione del bilancio 2024, accompagnata dal via libera alla proposta di distribuire un dividendo pari a 2,986 euro per azione ordinaria in circolazione. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a circa 534 milioni di euro, sottolineando la solidità finanziaria della casa di Maranello.

Le date chiave per il prossimo futuro per Ferrari: ex date fissata al 22 aprile 2025 per EXM e al 23 aprile per il NYSE; record date il 23 aprile 2025 per entrambi i mercati, e pagamento previsto il 6 maggio 2025. Gli azionisti con titoli scambiati al NYSE riceveranno l’importo convertito in dollari statunitensi, secondo il tasso di cambio ufficiale EUR/USD del 17 aprile 2025.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato la fiducia all’attuale leadership. John Elkann e Benedetto Vigna sono confermati amministratori esecutivi in Ferrari, affiancati da un solido gruppo di membri non esecutivi, tra cui Piero Ferrari, Delphine Arnault e Francesca Bellettini. È anche estesa la delega al CdA per l’emissione di nuove azioni, la gestione dei diritti di sottoscrizione e la possibilità di escludere il diritto di prelazione, per un periodo di diciotto mesi.

Un altro punto cardine dell’assemblea Ferrari riguarda la conferma della facoltà di riacquisto di azioni proprie, fino a un massimo del 10% del capitale sociale, sempre entro i limiti normativi e con l’obiettivo di garantire flessibilità strategica.

Infine, è rinnovata la nomina di Deloitte Accountants B.V. come revisore contabile per l’anno fiscale 2025, e sono stati approvati nuovi stock award per i dirigenti esecutivi.