Stellantis Pro One conferma la collaborazione con Qinomic

Nel corso della conferenza stampa in cui Qinomic ha annunciato il lancio del suo retrofit elettrico per veicoli commerciali leggeri, Stellantis Pro One ha confermato che continuerà a collaborare all’iniziativa.

Con una strategia “win-win”, Qinomic acquisterà da Stellantis oltre 200 componenti originali necessari alla trasformazione

Il progetto, partito circa due anni e mezzo fa e sviluppato in collaborazione con SUSTAINera, la Circular Economy Business Unit di Stellantis, trova ora concretezza con il lancio di questa nuova tecnologia che consentirà ai possessori di veicoli commerciali leggeri alimentati a combustione interna di convertirli all’elettrico anziché acquistarne di nuovi, con grandi vantaggi in termini di costi di gestione, riduzione dell’impatto ambientale e libertà di mobilità.

La nuova tecnologia sarà inizialmente disponibile in Francia sui veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One di medie dimensioni: Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert e Citroën Jumpy. Nell’ambito di una collaborazione “win-win”, Qinomic acquisterà direttamente da Stellantis i componenti originali necessari alla conversione (oltre 200, principalmente relativi a batteria e motore elettrico), mentre Stellantis recupererà i componenti termici principalmente relativi a motore, cambio, serbatoio e sistema di scarico. Questi componenti, a seconda delle loro condizioni e del chilometraggio, saranno inseriti nel circolo virtuoso delle attività di SUSTAINera e destinati al nuovo utilizzo o alla rigenerazione.

Offrendo questa nuova soluzione tecnica, che garantisce la qualità OEM e il rispetto di requisiti specifici quali sicurezza, durata e omologazione, si favorisce il passaggio a una mobilità a zero emissioni di CO2 , prolungando al contempo la vita utile dei veicoli e offrendo ai proprietari la possibilità di continuare a utilizzarli più a lungo.

Ciò segna un ulteriore passo verso l’elettrificazione e contribuisce alla strategia di decarbonizzazione di Stellantis, supportando la visione di salvaguardare la libertà di mobilità attraverso l’offerta di soluzioni sicure, sostenibili e convenienti insieme ai suoi partner.