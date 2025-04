Un muletto della Dodge Charger termica con sound da V8 Hemi | Video

La Dodge Charger Daytona EV non piace alla clientela. Ne abbiamo parlato a più riprese. La cosa non stupisce, perché privare una muscle car del cuore endotermico è come spogliarla dell’anima. I deludenti risultati di mercato raggiunti dal modello 100% elettrico, con grandi stock di invenduto, hanno spinto i vertici aziendali a rivedere la strategia. In un futuro non molto lontano arriverà infatti una versione endotermica, battezzata SixPack, per cercare di ritrovare la sintonia con la clientela.

Il motore scelto per alimentarne le danze è un 6 cilindri molto prestante, anche in termini tecnologici. Questa opzione risulta decisamente migliore dell’unità alla spina, ma ha meno carisma del classico V8. Un recente video, pubblicato sul canale YouTube di TK’s Garage mostra una Dodge Charger Daytona insolita, avvistata in Arizona (Stati Uniti d’America). L’esemplare porta il logo SixPack, destinato ad accompagnare l’unità Hurricane 6 da 3.0 litri biturbo. Scorrendo la clip, per un paio di secondi si ascolta però il sound tipico dei motori ad 8 cilindri.

Trattandosi di un prototipo tutto si può dire e nulla si può escludere. Qualcuno ipotizza che sotto il cofano anteriore del muletto immortalato possa nascondersi realmente un V8. Nascerà in futuro una versione con questa architettura, da affiancare all’elettrica e alla sorella V6? Oppure con strane alchimie i tecnici della casa d’oltreoceano sono riusciti miracolosamente ad ottenere un sound simile a quello del frazionamento maggiore? Davvero difficile dare una risposta, anche perché il rombo è dissociato dai fotogrammi. Non possiamo nemmeno garantire che si tratti di quello vero.

Una cosa è certa: se questo fosse il prototipo di una ipotetica versione V8 Hemi, la riconciliazione con gli appassionati sarebbe concreta. Nel filmato, le melodie offerte nei pochi istanti dello start sembrano proprio quelle familiari dell’unità propulsiva ad otto cilindri. Dalla casa madre non arriva nessuna conferma in tal senso. L’unica cosa certa è che in un futuro non troppo lontano vedremo in listo delle versioni a 6 cilindri in linea della Dodge Charger, tremila biturbo, con potenze di 420 e 550 cavalli.

Sul piano estetico, la differenza principale con la Daytona EV sarà la diversa fisionomia del cofano anteriore e del frontale, per dare spazio al nuovo cuore, non ipotizzato quando i manager optarono per la scelta full “green”. Il prototipo immortalato nelle foto Facebook mostra, per la prima volta, l’atteso modello a benzina. La relativa imminenza del lancio della versione a 6 cilindri sovralimentata e la presenza dei loghi SixPack farebbero pensare che si tratti proprio di questa, offerta sia come berlina che come coupé.

Il modello mostrato nei fotogrammi, con scarichi provvisori e sporgenti, offre però delle sonorità meccaniche tipiche del frazionamento maggiore, sempre che la clip audio, senza flusso di immagini correlato, sia autentica. Potete ascoltare il rombo all’inizio del filmato. A prescindere da quanto scritto, l’ipotesi del V8 non è però campata in aria. Come riferiscono i colleghi di carscoops, Stellantis si sta già preparando ad aumentare la produzione del V8 Hemi. I dirigenti Dodge, inoltre, hanno lasciato intendere che l’ottovù potrebbe tornare nella nuova Charger, anche se il suo innesto imporrebbe una sfida di non poco conto. L’auto, infatti, è stata progettata ancorandola alla motorizzazione elettrica. Tentare la carta del V8 avrebbe il sapore di una scommessa, che la casa madre potrebbe sposare, per fare le carezze alle corde emotive degli appassionati.

Fonte | Carscoops

Immagini | Profilo Facebook Moparian