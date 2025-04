Nuova Lancia Ypsilon: in Italia a marzo supera Audi A1 come numero di vendite

Nuova Lancia Ypsilon non sembra aver ancora ingranato come numero di vendite in Europa. Facendo un paragone con il vecchio modello la differenza è davvero elevata sebbene ciò sia comprensibile considerato che il prezzo è decisamente più alto. Forse però Lancia si sarebbe aspettata qualcosa di meglio ed infatti la casa piemontese è corsa ai ripari annunciando nei giorni scorsi l’arrivo di versioni con più potenza e autonomia con la speranza di convincere altri clienti ad acquistarla.

In Italia nuova Lancia Ypsilon nel 2025 ha venduto più di Audi A1

Nel frattempo in Italia si segnala però un dato molto interessante relativo alle vendite della nuova Lancia Ypsilon a marzo 2025. La vettura di Lancia è riuscita ad entrare per il rotto della cuffia nella top 50 delle auto più vendute del nostro paese con un totale di 1.110 unità, per un totale di 2.926 nel primo trimestre 2025. Si tratta di numeri non particolarmente alti specie se paragonati a quelli della vecchi Ypsilon. Tuttavia questi numeri sono bastati a permettere all’auto di vendere più di Audi A1 sia nel mese di marzo che nel totale del 2025. Infatti la vettura della casa automobilistica di Ingolstadt ha immatricolato 869 unità a marzo e 2.670 nei primi tre mesi del 2025.

Considerato che Lancia è uno dei brand premium di Stellantis e che dunque Audi A1 è concorrente diretta della nuova Lancia Ypsilon questo dato rappresenta sicuramente un’ottima notizia. Ovviamente l’anno è ancora lungo e bisognerà vedere chi a fine anno avrà venduto più unità ma sicuramente si tratta di un dato incoraggiante che conferma ancora una volta come il mercato italiano sia il più generoso con le vetture di Lancia.

La speranza ovviamente è che anche in Europa la nuova Lancia Ypsilon inizi ad ingranare come si deve. Nel resto d’Europa c’è da dire che l’assenza del brand per molti anni ha sicuramente fatto perdere un po’ di appeal al marchio e ci vorrà qualche tempo in più per vedere dei miglioramenti.