Dalle critiche all’azione: il piano concreto per riportare Lancia nel rally che conta

Nel mondo dei rally, dove la passione corre veloce tanto quanto le auto in gara, il ritorno di Lancia alle competizioni con la nuova Ypsilon Rally4 HF ha sollevato un acceso dibattito online. I social network, terreno fertile per commenti pungenti e giudizi affrettati, si sono popolati di osservazioni sarcastiche e critiche feroci.

Molti fan storici, infatti, si aspettavano un ritorno trionfale nel WRC, e non in una categoria minore come la Rally4. Tuttavia, la realtà racconta una storia ben diversa. In soli quattro mesi sono stati venduti 90 esemplari della Rally4 HF e il Trofeo Lancia ha già superato i 40 iscritti, segnando un inizio più che positivo per il programma sportivo del marchio torinese.

Durante la conferenza stampa organizzata ad Alba, in occasione dell’esordio ufficiale della vettura al Rally Regione Piemonte, il CEO Luca Napolitano ha voluto rispondere direttamente alle critiche, mostrando un atteggiamento trasparente e costruttivo. “Leggo tutto – ha dichiarato – e capisco la frustrazione di chi vorrebbe Lancia nel Mondiale, e in fondo lo vogliamo anche noi. Ma dobbiamo procedere un passo alla volta, con concretezza e realismo”.

Napolitano ha sottolineato come l’obiettivo a lungo termine resti un possibile ritorno nel Campionato del Mondo Rally, ma che prima è necessario costruire una base solida. Un approccio “graduale, pragmatico e umile”, condiviso anche da Miki Biasion, leggenda del rally e due volte campione del mondo, oggi coinvolto direttamente nello sviluppo della Ypsilon da gara.

“Con Luca e con Eugenio Franzetti di Lancia Corse – ha spiegato Biasion – abbiamo scelto la formula giusta per rientrare in modo credibile, attirando l’attenzione senza creare aspettative esagerate. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto”. Non sarà (ancora) un ritorno in grande stile nel WRC, ma il segnale è chiaro. Lancia, però, è tornata a correre, e lo sta facendo con intelligenza.