Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: focus sul piacere di guida, la tecnologia non sarà invasiva

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due delle prossime novità previste da Alfa Romeo per la sua gamma. La prima a debuttare sarà la nuova Stelvio nella seconda metà del 2025 a seguire poi sarà la volta della nuova Giulia a metà 2026. Le due auto subiranno un notevole cambiamento rispetto ai modelli attuali sia sotto il profilo del design, che da quello di motori, piattaforma, dimensioni e tecnologia.

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio avranno tanta tecnologia ma il piacere di guida sarà sempre al primo posto

A proposito della tecnologia di bordo, si registrano le interessanti dichiarazioni del responsabile marketing e della comunicazione della casa automobilistica del biscione Cristiano Fiorio che ha parlato con AutoExpress. Fiorio, ha riconosciuto che con i modelli attuali (lanciati circa un decennio fa) “a volte potremmo percepire che c’è ancora una lacuna nella tecnologia, negli ADAS e in altre cose”. Ma ha aggiunto: “Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio colmeranno ogni lacuna rispetto ai nostri concorrenti, quindi siamo pronti a giocare la partita con tutte le nostre armi”.

“Credo che le auto odierne in generale abbiano troppa tecnologia, troppi pulsanti. Certo, lo sviluppo della tecnologia aiuta molto, e quando aiuta a salvare vite umane e a migliorare la sicurezza, lo apprezzo ed è più che positivo. Di certo c’è una tecnologia che è utile per la vita quotidiana. Ma poi l’auto deve essere guidata e io voglio il piacere di guidare, non il piacere di giocare ai videogiochi o guardare film sul sistema di infotainment.”

Ha continuato: “Lo scopo di Alfa Romeo è offrire auto piacevoli da guidare e che rispondano alle proprie esigenze. Se devi capire la tecnologia prima di guidare, non puoi permetterti un’Alfa Romeo. Ho molti amici che guidano auto della concorrenza e mi dicono che probabilmente usano il 10% della tecnologia di bordo perché non sono in grado di usare molte cose. Sì, forse hanno 50 anni come me, ma non ne hanno 99, quindi dovrebbero poterlo fare, e questo è un altro aspetto del problema”.

Fiorio non ha rivelato dettagli specifici su come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio bilanceranno tecnologia e l’attenzione al guidatore. Ha però sottolineato che il team ha già raggiunto questo obiettivo con l’Alfa Romeo 33 Stradale, considerata l’essenza stessa del marchio. Ha spiegato che, per esempio, il volante non è dotato di pulsanti perché “ci siamo detti: ‘Per Alfa Romeo, il piacere di guidare è fondamentale’. Quindi, più riusciremo a mantenere questa purezza, meglio sarà, pur non trascurando l’importanza della tecnologia per la sicurezza e la vita quotidiana”.

La nuova generazione della Alfa Romeo Stelvio sarà presentata entro fine anno e offrirà opzioni di motorizzazione ibrida e completamente elettrica. Tra i suoi competitor ci saranno Audi Q5, Q6 e-tron, BMW X3 e iX3. Nel frattempo, la prossima Alfa Romeo Giulia è prevista per il 2026, quando rinnoverà la sua sfida con Audi A5 (ex A4) e BMW Serie 3. Vedremo dunque se le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno in grado di stupire come tutti ci auguriamo.