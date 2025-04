Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: le sorprese non mancheranno

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la versione top di gamma della seconda generazione della berlina di segmento D del biscione il cui debutto è previsto nel corso del 2026. La vettura cambierà moltissimo rispetto alla versione attuale. Innanzi tutto cambieranno le dimensioni con una maggiore lunghezza e larghezza dovuta all’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large. Ma a cambiare sarà anche il design e a quanto pare non di poco.

Cresce l’attesa di conoscere come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in arrivo il prossimo anno

Secondo le ultime dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo Santo Ficili rilasciate alla stampa francese nei mesi scorsi, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio così come il resto della gamma subirà una profonda trasformazione estetica passando da classica berlina sedan ad una berlina fastback con alcune caratteristiche prese in prestito direttamente dal mondo dei crossover. Non si tratterà di un vero e proprio SUV in quanto sennò si tratterebbe di un doppione della nuova Alfa Romeo Stelvio ma nemmeno di una classica berlina. Il biscione, nonostante qualche perplessità tra i fan alfisti, è convinta di poter sorprendere in positivo tutti con questo modello. Il render del designer automobilistico Alessandro Capriotti descrive abbastanza bene gli stravolgimenti che il modello subirà anche se ovviamente la versione definitiva non sarà proprio così.

Le idee più chiare come per il SUV Stelvio le avremo quando finalmente i primi prototipi camuffati con carrozzeria definitiva della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio saranno mostrati in pubblico. Nel frattempo ricordiamo che se fino a qualche tempo fa si pensava che la versione top di gamma sarebbe stata solo elettrica al 100 per cento, cosa che era stata confermata a più riprese anche dall’ex CEO Imparato, negli ultimi tempi le cose sembrano cambiate.

In una recente intervista rilasciata alla stampa inglese il responsabile marketing e comunicazioni Cesare Fiorio ha infatti detto di apprezzare molto il motore V6 da 2.9 litri che caratterizza le attuali versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio ritenendo che per almeno altri 5 o 6 anni questi motori troveranno spazio nelle versioni Quadrifoglio delle auto del Biscione. Insomma pare proprio che la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio alla fine possa regalare qualche sorpresa in più del previsto. Le idee più chiare le avremo in fase di presentazione di Stelvio dato che è molto probabile che le due auto subiranno la stessa sorte.