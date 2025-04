Nuova Alfa Romeo Stelvio: a pochi mesi dal debutto ancora qualche dubbio sul suo stile

Nonostante manchino ormai pochi mesi al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio ci sono ancora parecchi dubbi su quelli che saranno alcuni elementi di design che caratterizzeranno il modello. Questo nonostante le recenti foto spia che hanno mostrato il prototipo camuffato con carrozzeria definitiva. I vari render che vi abbiamo mostrato nelle ultime settimane come quello che abbiamo messo in copertina realizzato da L’Automobile Magazine o quello che vi mostriamo qui sotto realizzato da Motor.es ipotizzano il SUV di seconda generazione in maniera simile ma non del tutto uguale come è facile notare guardando con attenzione la parte anteriore delle due creazioni digitali.

Ancora qualche dettaglio di design da chiarire per la nuova Alfa Romeo Stelvio a pochi mesi dal debutto

Sebbene molto simili presentano delle sfumature che potrebbero cambiare lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio in maniera importante. Questo in quanto sebbene i prototipi a grandi linee ci hanno fatto capire più o meno quale sarà lo stile complessivo del modello vi sono ancora alcuni elementi di design in dubbio. Se nel primo render Stelvio ricorda da vicino la recente Alfa Romeo Junior sembrando una versione più grande, nel secondo render che vi mostriamo qui sotto invece lo stile è un po’ diverso con qualche elemento preso anche dalla nuova 33 Stradale.

Poi per la verità ci sarebbe anche un terzo render sempre recente pubblicato da un utente del forum di Autopareri che ci offre una terza versione della nuova Alfa Romeo Stelvio che ricorda la Giulia SWB Zagato. Anche questa plausibile con quanto visto nel prototipo camuffato. Vedremo quale tra queste tre ipotesi si avvicinerà maggiormente alla versione definitiva del SUV del Biscione.