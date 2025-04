Nuova Jeep Renegade: ecco quale sarà la formula vincente su prezzi, design e motori

Nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render che circolano sul web, di certo farà parte in futuro della gamma della casa automobilistica americana che come tutti sappiamo è uno dei brand principali del gruppo Stellantis. Il suo debutto non è stato ancora confermato ufficialmente ma si parla del 2027 o al massimo del 2028 come anno più probabile per il suo lancio sul mercato.

Ecco come potrebbe essere la nuova Jeep Renegade destinata ad un futuro luminoso

Jeep sta ancora pensando a quella che potrebbe essere la formula giusta per rendere la nuova Jeep Renegade un vero e proprio successo commerciale, come del resto è stata la prima generazione che tra qualche anno dovrebbe andare in pensione dopo una lunga e produttiva carriera. La futura generazione punterà sull’accessibilità e sull’elettrificazione come elementi fondamentali per sfondare sul mercato a livello globale. Infatti con questo veicolo Jeep punta ad arricchire la sua gamma con un SUV globale che potrà essere commercializzato in ogni parte del mondo grazie alle sue caratteristiche. La piattaforma potrebbe essere la STLA Small anche se qualcuno ipotizza la smart car. Questo significa che rispetto al modello attuale le dimensioni aumenteranno un pochino per colmare il gap con la Jeep Compass e allontanarsi ancora di più dalla Jeep Avenger.

La nuova Jeep Renegade offrirà inoltre una versatilità straordinaria nelle motorizzazioni per adattarsi alle varie esigenze dei clienti e ai diversi mercati globali. Come versioni entry level, Jeep potrebbe proporre una versione con motore a benzina turbocompresso, ideale per regioni dove i motori tradizionali sono ancora molto richiesti, assicurando così competitività nei mercati con infrastrutture ancora in sviluppo per i veicoli elettrici.

Per coloro che preferiscono un’opzione più ecologica senza però dover necessariamente passare ad una versione totalmente elettrica, Jeep introdurrà una o più varianti ibride. Queste versioni combineranno un motore a benzina compatto con un motore elettrico, promettendo maggiore efficienza nei consumi e ridotte emissioni di CO2, rendendo queste varianti particolarmente adatta per regioni come il Sud America e l’Europa, dove la domanda di veicoli elettrificati è in crescita.

La nuova Jeep Renegade completamente elettrica rappresenterà invece un’opzione innovativa, perfetta per i mercati europei e alcune regioni degli Stati Uniti con normative severe sulle emissioni. Equipaggiata con una batteria da 44 kWh, offrirà un’autonomia di circa 400 km, ideale per l’uso quotidiano. Il motore elettrico garantirà una coppia immediata che migliorerà le prestazioni, specialmente in città e in fuoristrada. Il tutto ovviamente senza perdere le tipiche capacità off road che da sempre caratterizzano ogni veicolo di Jeep. Vedremo dunque se nel corso dei prossimi mesi arriveranno ulteriori aggiornamenti a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella futura gamma della casa americana di Stellantis.