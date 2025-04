Jeep Avenger è un vero affare in Lombardia con gli incentivi: prezzo super

Jeep Avenger è tra le protagoniste degli incentivi previsti dalla regione Lombardia dallo scorso 3 aprile per chi decide di rottamare un veicolo datato passando ad uno con poche o zero emissioni. Si dice che sono tantissimi i lombardi che stanno approfittando della promozione per acquistare una nuova Avenger. Infatti il SUV compatto viene offerto ad un prezzo super e il suo acquisto in questo momento è un vero affare in Lombardia.

A ruba Jeep Avenger con gli incentivi della regione Lombardia: prezzo affare!

Con l’acquisto della Jeep Avenger completamente elettrica è possibile usufruire di un incentivo statale pari a 3.500 euro, grazie al fatto che si tratta di un veicolo a zero emissioni. Per chi preferisce la versione e-Hybrid della stessa Avenger, l’incentivo massimo disponibile è invece di 2.500 euro (una differenza che può aiutare nella scelta tra le due versioni). Al momento, non esiste una variante Plug-in Hybrid della Avenger; tuttavia, rimanendo nel marchio Jeep, è possibile optare per la Renegade 4xe con tecnologia ibrida plug-in, che può beneficiare di un contributo fino a 3.000 euro.

L’incentivo si applica a veicoli di prima immatricolazione oppure già immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, inclusi quelli a chilometri zero, purché siano intestati a un costruttore o a un concessionario. È necessario rottamare un’auto alimentata a benzina, metano o GPL fino a Euro 2 compreso, oppure un diesel fino a Euro 5.

Per beneficiare del bonus regionale c’è tempo fino al 31 ottobre 2025, salvo che i fondi messi a disposizione – che ammontano complessivamente a circa 23 milioni di euro – non vengano esauriti in anticipo. L’incentivo dev’essere richiesto direttamente dal concessionario presso il quale viene effettuato l’acquisto: sarà poi quest’ultimo a ricevere il rimborso dalla Regione, seguendo le procedure previste. Il cliente finale, invece, non dovrà occuparsi di alcuna pratica amministrativa, poiché lo sconto verrà applicato direttamente in fattura, rendendo il processo semplice, trasparente e immediato per chi acquista il veicolo. In questo modo, il contributo pubblico si traduce in un risparmio concreto già al momento dell’acquisto dell’auto.