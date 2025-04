Ferrari Purosangue in una drag race contro Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo e Audi RSQ8 | Video

Avevamo già parlato di una drag race fra SUV del più alto livello. Oggi torniamo sul tema, per occuparci della nuova sfida allestita da quelli di carwow, per il loro pubblico social. Protagoniste del confronto sono questa volta la Ferrari Purosangue, la nuova Lamborghini Urus SE, la Porsche Cayenne Turbo e-hybrid e l’Audi RSQ8 Performance.

Tutti questi Sport Utility Vehicle, ad eccezione di quello dei “quattro anelli”, hanno portato i loro marchi su un binario insolito ed inatteso. La cosa vale soprattutto per la proposta del “cavallino rampante”, totalmente diversa dalle “rosse” viste dal 1947 ad oggi. Questo, però, non è lo spazio giusto per dissertazioni storiche e culturali, che hanno trovato spazio in diversi altri articoli del nostro blog.

Tema centrale del post è infatti la drag race multipla proposta da quelli di carwow. Come al solito, non vi anticipiamo nulla sull’esito della sfida, che potrete scoprire solo attraverso la visione del filmato. Prima di lasciargli la “parola”, diamo un’occhiata alle caratteristiche principali dei modelli coinvolti.

Iniziamo con la Ferrari Purosangue, alimentata da un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che genera 725 CV di potenza e 716 Nm di coppia, con una tela sonora inebriante, capace di catturare il cuore. La potenza viene trasmessa alle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico a 8 velocità, molto efficace nell’azione. Il peso letto alla bilancia è il più basso del gruppo, con 2.150 kg, ma le metriche energetiche assolute non sono le migliori del poker.

Screen shot da video carwow

Accanto all’auto di Maranello, sulla linea di partenza della drag race, c’è la Lamborghini Urus SE. Il SUV del “toro” gode della spinta di un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, integrato da un cuore elettrico, che si combina, per mettere sul piatto 800 CV di potenza e 950 Nm di coppia, su un peso di 2.505 kg. La forza propulsiva giunge al suolo sulle quattro ruote, grazie al sistema di trazione integrale, giovandosi dell’apporto di un cambio automatico ad 8 velocità.

Altra protagonista del confronto odierno è la Porsche Cayenne Turbo e-hybrid. La vettura tedesca è alimentata da un V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 739 CV e una coppia di 950 Nm. Tanta energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 velocità. Il peso da muovere è di 2.495 kg.

Chiude il gruppo delle contendenti al successo di questa drag race l’Audi RSQ8 Performance. Sotto il cofano anteriore del SUV dei “quattro anelli” pulsa un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che genera 640 CV di potenza e 850 Nm di coppia, su un peso di 2.275 kg. Anche qui la trazione è integrale. Il cambio automatico ad 8 velocità non accusa svantaggi rispetto a quelli delle rivali.

Come avrete notato, sulla carta non c’è una primatista teorica a 360 gradi. Qualche auto è più potente, qualche altra è più leggera, una è aspirata, le altre sono biturbo, 2 sono ibride. Chi vincerà la drag race? Lo scoprirete presto, guardando il video. Un’avvertenza si impone: in casi del genere, anche la reattività del pilota alla luce verde del semaforo può fare una grande differenza nella gara in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo. A voi i fotogrammi.