Nuove Citroën C4 e C4 X: comfort di bordo e ampio spazio sono due tra le principali caratteristiche

Le Nuove Citroën C4 e C4 X rappresentano un nuovo passo avanti in due dei punti di forza di questi modelli: il comfort e l’abitabilità interna. Questa generazione del concept “C4” propone una rivisitazione dei sedili Citroën Advanced Comfort, già punto di riferimento, e un nuovo quadro strumenti, che consente un accesso ancora più comodo alle informazioni e alle principali funzioni di queste vetture. Integrano inoltre 20 funzioni di assistenza alla guida che riflettono l’impegno di Citroën nel mettere la tecnologia al servizio del comfort e del benessere al volante.

Con il lancio delle Nuove Citroën C4 e C4 X, i modelli entrano in una nuova dimensione

I sedili Citroën Advanced Comfort che si incontrano aprendo le porte delle Nuove C4 e C4 X contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e invitano a viaggiare per chilometri, grazie al loro effetto trapuntato e ai rivestimenti dai colori caldi. I 15 mm aggiuntivi di schiuma creano un’ammortizzazione piacevole per tutta la durata del viaggio.

La sua consistenza, abbinata allo strato ad alta densità al centro del sedile, offre un’eccellente sensazione di comfort dinamico che dura in qualsiasi circostanza, indipendentemente dalla lunghezza o dalla natura del viaggio. Nella prima fila, il conducente e il passeggero possono usufruire di sedili anteriori con funzione massaggio, che consentono loro di affrontare lunghi viaggi senza problemi alla schiena. Gli schienali si inclinano fino a 27° per consentire una postura comoda e rilassata adatta a tutti i gusti.

Una sensazione di tappeto volante che le sospensioni Citroën Advanced Comfort, di serie su tutta la gamma delle Nuove C4 e C4 X, non fanno che amplificare. Questa ingegnosa innovazione tecnica, esclusiva del Double Chevron, prosegue la tradizione delle giunzioni a terra del marchio. Il suo funzionamento si basa sulla presenza di due fermi idraulici, uno per l’estensione e uno per la compressione, su entrambi i lati di ciascun ammortizzatore. In combinazione con la molla e l’ammortizzatore, garantiscono una maggiore libertà di movimento del veicolo e rallentano progressivamente i movimenti della carrozzeria. Grazie a queste sospensioni, l’auto sembra volare sulla strada, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale.

Lo spazio a bordo è un elemento imprescindibile del comfort. A bordo della Nuova Citroën C4 e della Nuova Citroën C4 X potrai godere di un’abitabilità di riferimento nel segmento C. Il passo di 2670 mm consente 198 mm di spazio per le ginocchia, mentre la larghezza esterna di 1800 mm di questi modelli consente di ospitare comodamente tre passeggeri sui sedili posteriori. Inoltre, il bagagliaio di queste vetture offre una capacità e una modularità senza pari nella sua categoria.

Nella Nuova C4 puoi usufruire di un vano di carico di 380 litri, espandibile a 1.250 litri abbattendo i sedili posteriori. La nuova Citroën C4 X, dal canto suo, offre 510 litri e una larghezza tra i passaruota di 1010 mm. In entrambe le vetture, la soglia di carico bassa (715 mm), l’ampio accesso e le fiancate dritte e piatte consentono di sfruttare al massimo la capacità di carico senza affaticare la schiena. Una versatilità che ha i suoi migliori alleati nei ganci per borse laterali e nello sportello del portasci, che consente di trasportare senza problemi oggetti lunghi.

In termini di tecnologia, le Nuove Citroën C4 e C4 X uniscono le innovazioni più avanzate per offrire un’esperienza di guida sicura e rilassante. Dotato di un quadro strumenti digitale, di un Head-Up Display a colori e di un touchscreen capacitivo da 25,4 cm (10”), è dotato di 20 tecnologie di assistenza alla guida, come l’Highway Driver Assist, un dispositivo di guida autonoma di Livello 2, e di 6 tecnologie di connettività avanzate.

E ora, grazie al programma Citroën We Care, i clienti potranno usufruire fino a 8 anni di garanzia sulla loro C4 e C4X. Si tratta di una garanzia aggiuntiva fino a 5 anni con una copertura speciale (una volta scaduta la garanzia del produttore) che si attiva dopo aver eseguito la manutenzione consigliata presso qualsiasi Punto Assistenza Citroën autorizzato. È valida fino al successivo appuntamento di manutenzione consigliato e sempre entro 8 anni e/o 160.000 km, a seconda di quale evento si verifica per primo.