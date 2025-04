Questa Hyundai Ioniq 5 ispirata alla Lancia Delta è la cosa più strana che vedrete oggi

Lancia tra il 2028 e il 2029 ha intenzione di lanciare sul mercato la nuova Lancia Delta che sarà il terzo modello del nuovo corso del brand italiano sotto il gruppo Stellantis dopo la nuova Lancia Ypsilon già uscita lo scorso anno e la nuova Lancia Gamma che invece sarà prodotta dal prossimo anno a Melfi. Al momento il progetto legato alla nuova Delta rimane avvolto nel mistero sappiamo solo che questa auto quando finalmente tornerà sul mercato sarà fedele alla sua celebre antenata come confermato dal CEO di Lancia Luca Napolitano che ha aggiunto si tratterà di una vettura sportiva, geometrica e muscolare che non farà rimpiangere l’iconico modello che a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 dominò nel campionato mondiale rally.

Un tuner ha trasformato una Ioniq 5 in una versione moderna della Lancia Delta HF Integrale

Nel frattempo in attesa di vedere l’originale c’è chi ha provato a trasformare una Hyundai Ioniq 5 in una Lancia Delta Integrale. Si tratta del tuner Vanwall che ha realizzato la Vandervell H-GT un restyling estetico ad alte prestazioni della Ioniq 5 ispirato alla classica Lancia Delta HF Integrale. Ma ciò che rende questo body kit un vero e proprio upgrade “ad alte prestazioni” non è l’aspetto estetico: è il risparmio di peso di 227 kg. Sviluppata dal team automobilistico austriaco ByKOLLES Racing e che richiama il nome di un team di Formula 1 degli anni ’50, la Vandervell H-GT è essenzialmente una nuova Hyundai IONIQ 5 N con un’aggressiva carrozzeria in fibra di carbonio ispirata alla Lancia Delta che, secondo l’azienda, conferisce all’auto “un’ottimizzazione del peso senza precedenti in questa categoria di veicoli”.

La nuova carrozzeria “a parete sottile” in fibra di carbonio della H-GT consente una significativa riduzione del peso complessivo del veicolo, abbattendolo di oltre 230 kg. Questo alleggerimento straordinario permette alla nuova Vandervell realizzata da ByKOLLES di eseguire le stesse prestazioni della potente hot hatch Ioniq 5 N di Hyundai — ma in maniera sensibilmente più rapida. Sebbene condivida la stessa base meccanica della Ioniq 5 N, incluso il motore da 641 CV (attivabile con la funzione N Grin Boost) e una coppia di 800 Nm, la H-GT ispirata alla Lancia Delta Integrale beneficia in modo evidente della sua massa inferiore. Questo le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, migliorando persino i già notevoli numeri della versione Hyundai. Presentata per la prima volta nel 2023, insieme a una serie di rendering, la vettura è legata alla storia di ByKOLLES nel World Endurance Championship.