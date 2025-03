Nuova Lancia Gamma: la casa piemontese si gioca la sopravvivenza?

Nuova Lancia Gamma sarà la prossima novità di Lancia. Il suo debutto è previsto per il 2026. Questa sarà la futura ammiraglia del marchio anche se si tratterà di una ammiraglia sui generis. Infatti non sarà una classica berlina ma una vettura fastback che per certi versi ricorderà la nuova DS N.8 che al pari suo sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi e sempre su piattaforma STLA Medium.

Nuova Lancia Gamma sarà in grado di rilanciare un brand che non decolla?

La nuova Lancia Gamma sarà la seconda di tre auto che Stellantis ha previsto per il rilancio del brand in Europa. Si tratterà di un modello chiave per il futuro del marchio che al momento con la nuova Ypsilon non pare aver ancora risollevato le sue sorti. Le vendite dei primi due mesi dell’anno infatti segnano un calo del 74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a causa dell’uscita di produzione della vecchia Lancia Ypsilon con il nuovo modello che al momento non sembra in grado di garantire lo stesso numero di vendite sebbene venga commercializzato in molti mercati europei a differenza del vecchio modello che veniva venduto da qualche anno solo in Italia.

Nuova Lancia Gamma, che qui vi mostriamo in un famoso render di Mirko del Prete, dunque avrà un ruolo molto importante. Infatti avrà il compito di risollevare le sorti del marchio e rilanciarlo nel segmento premium in Europa. Certo non sarà una sfida facile per vari motivi. Innanzi tutto come per la nuova Lancia Ypsilon la vettura potrebbe soffrire l’assenza da alcuni anni del brand da molti paesi avendo perso appeal. Poi il prezzo come per la nuova Ypsilon non sarà economico. Si tratterà di un’auto dai prezzi da segmento premium come per Alfa Romeo insomma non si tratterà di un’auto per tutti.

Dunque la sfida non è facile anche se la nuova Lancia Gamma come caratteristiche potrebbe suscitare maggiore interesse tra i clienti più facoltosi rispetto alla nuova Ypsilon.