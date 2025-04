Alfa Romeo Tonale GTA: la versione più estrema potrebbe arrivare con il restyling?

Alfa Romeo Tonale GTA è una di quelle versioni del SUV di segmento C che purtroppo non sono arrivate come del resto anche la Quadrifoglio, ma che molti avrebbero voluto vedere nella gamma del modello. Ovviamente la speranza è l’ultima a morire e dunque, in attesa dell’aggiornamento di metà carriera che dovrebbe arrivare nei prossimi anni, più di qualcuno spera che il biscione possa approfittare di ciò per arricchire la gamma di Tonale anche con una versione GTA. Ora come ora sembra altamente improbabile che ciò possa avvenire ma sognare non costa nulla.

In un video ipotizzato il design di una nuova Alfa Romeo Tonale GTA

A proposito di come sarebbe una nuova Alfa Romeo Tonale GTA oggi vi mostriamo un video pubblicato su YouTube qualche mese fa dal creatore digitale Ascariss Design che ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo modello nel caso in cui la casa automobilistica milanese decidesse di portarlo sul mercato. Ovviamente il modello viene immaginato con uno stile ancora più sportivo rispetto alla versione attuale del SUV che di recente non pare registrare risultati di vendita particolarmente entusiasmanti a livello globale. Tra le caratteristiche che spiccherebbero in un veicolo di questo tipo possiamo ipotizzare la presenza di paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, prese d’aria maggiorate e minigonne laterali accentuate.

Per quanto riguarda il motore, considerato che la Tonale PHEV offre fino a 280 cavalli, è scontato ipotizzare che una nuova Alfa Romeo Tonale GTA avrebbe non meno di 350 cavalli e punterebbe sulla tenuta di strada perfetta e sul piacere di guida. Quanto agli interni, sarebbero ancora più sportivi e tecnologici delle attuali versioni del SUV. Ricordiamo che al momento una versione di questo tipo non è prevista, mentre una maggiore probabilità di vederla ci potrebbe essere in caso di nuova generazione del SUV che comunque non arriverà prima del 2029 o del 2030.