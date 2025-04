Jeep Avenger elettrica: ecco la versione per i Carabinieri

La nuova Jeep Avenger full-electric, personalizzata con la livrea blu scuro e le bande rosse, è stata ufficialmente consegnata dall’azienda Stellantis all’Arma dei Carabinieri. L’auto, completamente elettrica e priva di emissioni di CO2, è equipaggiata con un motore da 115 chilowatt. La presentazione del veicolo è avvenuta questa mattina a Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina, di fronte al comando provinciale dei carabinieri, con la partecipazione del generale Andrea Taurelli Salimbeni e della responsabile di Stellantis Italia, Antonella Bruno. Questa consegna segna un passo importante nella transizione verso veicoli a impatto zero per le forze dell’ordine italiane.

Consegnate le prime Jeep Avenger elettriche ai Carabinieri

Le Jeep Avenger destinate all’Arma dei Carabinieri sono configurate nell’allestimento Longitude, ed equipaggiate con una batteria da 54 kWh, che consente un’autonomia di 400 km secondo il ciclo WLTP. Con una potenza massima di 156 CV (115 kW), queste B-SUV raggiungono una velocità massima di 150 km/h e accelerano da 0 a 100 km/h in 9 secondi. L’allestimento è specifico per le esigenze operative delle Stazioni dei Carabinieri, con differenze rispetto ai modelli per il pronto intervento. Tra queste, l’assenza del guscio in policarbonato per i fermati e la disponibilità dell’intero divano posteriore. La plancia ospita una radio di servizio con microfono telefonico, mentre il tunnel centrale dispone dei comandi per dispositivi luminosi e acustici.

“La nuova auto elettrica sarà destinata a questo comando”, ha dichiarato Salimbeni, sottolineando anche l’importanza di continuare la collaborazione con Stellantis, che dura da anni. “Questo è un passo fondamentale verso l’integrazione del made in Italy nell’Arma, con l’introduzione di un veicolo full-electric, particolarmente rilevante per l’uso in ambito urbano.” “La nostra presenza qui oggi è un grande onore”, ha affermato Antonella Bruno, responsabile di Stellantis. “La lunga e significativa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri dimostra il servizio che Stellantis offre. Questa vettura, la prima elettrica del marchio Jeep, è un vero simbolo di eccellenza, e siamo orgogliosi di proseguire questa fruttuosa partnership.”

La Jeep Avenger dei Carabinieri è caratterizzata dalla livrea tradizionale blu Arma, arricchita dalla saetta rossa che corre lungo le fiancate, con il numero 112 sulla base del montante posteriore, dove l’1 e il 2 sono colorati di verde e rosso, richiamando il tricolore italiano. Sul tetto, i dispositivi luminosi sono disposti in modo separato (il trittico), con luci blu sui lati e un faro bianco di perlustrazione al centro, ruotante a 360 gradi e a tecnologia LED. Per migliorare la visibilità, sono integrati nel paraurti anteriore due piccoli ripetitori a LED blu.