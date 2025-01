Stellantis, Antonella Bruno: “L’Italia è al centro della nostra strategia”

Antonella Bruno, a capo del mercato italiano per Stellantis, ha affermato che l’Italia occupa “un ruolo centrale nelle strategie globali di Stellantis”. Durante un’intervista con il quotidiano la Repubblica, Bruno ha evidenziato come “ogni impianto produttivo nel Paese disponga di un piano dettagliato e mirato per lo sviluppo di nuovi modelli nei prossimi anni”.

Antonella Bruno conferma che Stellantis ha l’Italia al centro delle sue strategie

Antonella Bruno pone il concetto di “riconnessione” al centro della sua visione per il futuro dell’azienda. Per lei, riconnettere significa creare legami più solidi tra i diversi attori coinvolti: dipendenti, clienti, istituzioni, fornitori e concessionari, contribuendo al rilancio dell’intera industria automobilistica. Bruno, con un passato da professionista nella pallavolo e una laurea in Economia, porta avanti una carriera iniziata in Ford e proseguita in Fiat dal 2007, fino alla guida di Stellantis in Italia.

In un’Europa che si prepara a importanti confronti strategici sulle emissioni di CO2, Antonella Bruno sottolinea la necessità di un piano europeo coordinato e di lungo termine per favorire la transizione verso una mobilità sostenibile. L’obiettivo è stimolare la domanda e rinnovare il parco circolante, accelerando il passaggio all’elettrico. Centrale in questa transizione è lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica: sebbene l’Italia conti oltre 60.000 punti di ricarica, molte aree periferiche restano carenti. Stellantis sostiene anche la diffusione delle wallbox domestiche, integrate con fonti di energia rinnovabile e incluse nel programma “Elettrico Facile”.

Con il 2035 come obiettivo normativo per l’abbandono dei motori tradizionali, Stellantis si affida alla sua flessibilità. Le piattaforme multi-energia permettono di offrire ibridi, elettrici e motori tradizionali, garantendo un’ampia scelta. Il 2024 ha consolidato Fiat come leader di vendite in Italia, mentre novità come la Grande Panda e la Jeep Compass elettrificate segnano il percorso verso un futuro sostenibile.