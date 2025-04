Alfa Romeo: le auto che forse non vedremo a causa della decisione di puntare su SUV e crossover

Alfa Romeo attraverso il suo CEO Santo Ficili ha fatto sapere che in futuro per rilanciarsi in grande stile a livello globale come brand premium per antonomasia del gruppo Stellantis punterà soprattutto su SUV e crossover. Questo significa che tutta una serie di modelli di cui si era discusso in passato non torneranno almeno per adesso a fare parte della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ecco le auto a cui Alfa Romeo rinuncerà per diventare un brand premium globale

Ad esempio non ci sarà spazio per una nuova Alfa Romeo Giulietta come si era pensato fino a qualche mese fa. La vettura che secondo alcuni sarebbe potuta tornare come gemella della nuova Lancia Delta invece non ci sarà. Questo in quanto le berline compatte ormai hanno poco mercato al di fuori dei confini europei e dunque non avrebbe avuto senso per il biscione che punta a diventare un brand premium globale.

Del resto come detto da Ficili stesso Giulietta ha già un erede si tratta di Tonale che nel 2028 o nel 2029 potrebbe ricevere una nuova generazione che probabilmente lo renderà più sportivo e dinamico rispetto al modello attuale assomigliando un po’ di più come caratteristiche alla vecchia Giulietta, ripetendo insomma la stessa operazione che avverrà con la nuova Giulia che come sappiamo non sarà un crossover ma nemmeno una berlina.

Altra auto che non vedremo sarà la nuova Alfa Romeo GTV che sembrava potesse tornare nelle vesti di berlina coupè premium di segmento E con cui affiancare la futura E-Jet. Anche in questo caso le linee da berlina non si adattavano alle nuove esigente del marchio che punta a conquistare nuovi clienti aumentando le sue quote di mercato e puntando su modelli che rientrano nei gusti attuali delle masse.

Nuova Alfa Romeo GTV

Altra vettura che difficilmente vedremo sarà la nuova Alfetta che come la nuova Brera è destinata a rimanere in un cassetto. Ma non solo berline il biscione rinuncerà anche ad auto sportive come la nuova Duetto che a quanto pare non tornerà nemmeno in edizione limitata anche se da questo punto di vista qualche piccola speranza rimane.