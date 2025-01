Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco come poteva essere ma non sarà

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore nel mondo la notizia che una nuova Alfa Romeo Giulietta non ci sarà. Infatti il CEO della casa automobilistica milanese, Santo Ficili, ha detto chiaro e tondo alla stampa francese che una erede per il mitico modello uscito di scena negli scorsi anni non ci sarà. Ficili dunque ha messo fine una volta per tutte alle numerose voci che erano circolate negli scorsi anni alimentate anche da alcuni dichiarazioni rese alla stampa estera dell’ex CEO Jean Philippe Imparato probabilmente travisate.

Ecco come sarebbe potuta essere la nuova Alfa Romeo Giulietta che invece non si farà

Nonostante ciò, il famoso sito Carscoops ha deciso di immaginare ugualmente come sarebbe stata una nuova Alfa Romeo Giulietta che ormai sappiamo non si farà più. In questo render che vi mostriamo ci possiamo fare più o meno un’idea di quello che sarebbe potuto essere lo stile di questo modello che non vedremo. Secondo alcuni è un bene secondo altri un male. Sarà la storia a dire se il Biscione ha fatto bene o male a rinunciare ad un modello di questo tipo in favore di SUV e crossover.

Con le hatchback che continuano a perdere terreno a favore dei SUV, decisamente più popolari, non sorprende che Alfa Romeo abbia detto no ad una nuova Alfa Romeo Giulietta stia concentrando le sue risorse su segmenti più redditizi. Un esempio chiaro è il passaggio dalla supermini Mito, ora fuori produzione, sostituita dal piccolo SUV Junior.

L’ex CEO Jean-Philippe Imparato aveva accennato al potenziale ritorno della Giulietta nel 2023, suggerendo che le hatchback potessero ancora generare profitti. Tuttavia, sembra che Alfa Romeo abbia ora perso interesse in questa possibilità, seguendo una strategia diversa.

Secondo il piano che era stato delineato da Imparato, Alfa Romeo prevedeva di lanciare un nuovo modello ogni anno. Dopo l’introduzione di Tonale, Junior, Stelvio e Giulia il marchio si prepara a presentare un SUV/crossover di punta nel 2027, progettato appositamente per il mercato statunitense.