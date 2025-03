La Citroën ë-C3 è l’elettrica più venduta in Francia a febbraio

La partita fra i costruttori francesi nella loro madrepatria, la Francia, ragiona su una partita che si gioca fra Renault, con la 5 E-Tech, e Citroën con la Citroën ë-C3. Il Costruttore della Losanga ha di recente lanciato la nuova Renault 5 E-Tech, puntando su un design che si rifà a quello dell’iconica Renault 5 e quindi a un approccio legato al passato del marchio sempre più in voga fra i costruttori anche in virtù del passaggio all’elettrico.

Proprio in merito alle vendite di vetture alimentate da propulsori elettrici, il confronto fra le due francesi durante l’appena conclusosi mese di febbraio ragiona su una “sfida” che per la necessità di agguantare il primo posto guarda proprio alla Renault 5 E-Tech e alla Citroën ë-C3. Il confronto appare serratissimo, visto che la B-SUV del Costruttore del Double Chevron si piazza davanti alla 5 E-Tech per una mangiata di unità vendute in più durante l’intero mese di febbraio.

La Citroën ë-C3 si impone davanti alla Renault 5 E-Tech per una manciata di unità immatricolate in più

La disponibilità di più Citroën ë-C3 effettivamente vendute a febbraio in Francia, rispetto alle Renault 5 E-Tech ha rappresentato un dato capace di instaurare una certa sorpresa negli analisti. Erano infatti in pochi quelli che si sarebbero attesi un exploit di questo tipo da parte dell’elettrica di casa Citroën, perlomeno rispetto ai riscontri forniti dalla nuova R5 E-Tech del Costruttore della Losanga.

A dire il vero il range di differenza fra i due modelli appare comunque misurato; la Citroën ë-C3 ha superato la Renault 5 E-Tech di 24 unità immatricolate, utili comunque a garantirle la posizione di elettrica più venduta in Francia nel mese di febbraio appena conclusosi. Nello specifico sono 3.058 le unità di ë-C3 immatricolate, contro le 3.034 unità di R5 E-Tech vendute durante lo stesso mese; alle loro spalle, a completare il podio, si piazza la Tesla Model Y pur risultando distaccata di molto in virtù delle sole 1.738 unità immatricolate durante il mese di febbraio.

Va detto che in Francia sono diversi i marchi che stanno registrando un forte slancio nel mercato dei veicoli elettrici. Renault ha registrato la crescita più forte in termini di volumi, grazie a un validissimo +57%, trainata in gran parte dalla già citata R5 E-Tech. Altri costruttori hanno più che raddoppiato le vendite di veicoli elettrici, come Citroën che piazza al primo posto la Citroën ë-C3, così come Volkswagen, Audi e Mini. Ciò in accordo con una già attesa riduzione degli incentivi destinati all’acquisto di nuovi veicoli elettrici in Francia.