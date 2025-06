Tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Fastback a giugno 2025: design, motori, prezzi e novità

Nuova Fiat Fastback è una di quelle auto di cui si parlerà a lungo in futuro. Del resto si tratta di un modello che rappresenterà una novità assoluta almeno qui in Europa per la principale casa automobilistica italiana. Si tratterà del terzo modello della nuova famiglia Panda che è stata inaugurata lo scorso anno dal debutto di Fiat Grande Panda e che seguirà quest’anno con il suo secondo modello la nuova Fiat Pandissima che dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate anche se al momento notizie certe non ne abbiamo.

Design, motori, prezzi e novità varie sulla nuova Fiat Fastback che debutterà nel 2026

Innanzi tutto diciamo subito che la nuova Fiat Fastback dovrebbe debuttare tra la fine del 2025 e la prima metà del 2026. Non è ancora chiaro quale sarà il suo luogo di produzione anche se si pensa che almeno qui in area EMEA questa auto possa essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco al pari della nuova Fiat Pandissima ma ovviamente non possiamo escludere sorprese.

La nuova Fiat Fastback sarà un crossover di segmento C con uno stile molto sportivo e il tetto spiovente al posteriore che le conferirà uno stile molto aerodinamico quasi da SUV coupè. Con una lunghezza di circa 4,35 metri questa vettura porterà Fiat in un segmento di mercato in cui la casa torinese non ha mai messo piede fino ad oggi in Europa. Questo modello specie al posteriore condividerà molti elementi di design con Fiat Grande Panda e anche con la futura Pandissima. Le maggiori differenze le troveremo al posteriore con uno stile da SUV coupè molto sportivo che piacerà ai giovani.

La nuova Fiat Fastback nascerà su piattaforma smart car la stessa di Grande Panda e Pandissima e offrirà dunque la stessa tecnologia e una gamma di motori molto simile Anche questa auto infatti avrà versioni elettriche e ibride. Non si esclude che in alcuni mercati possa essere lanciata anche con motore a benzina puro e cambio manuale. La variante ibrida leggera potrebbe adottare un sistema a 48 Volt con un motore benzina a tre cilindri a ciclo Miller, turbocharged, che eroga 136 CV, abbinato a un cambio automatico elettrificato e-CDT a sette velocità.

Un’unità elettrica aggiuntiva fornisce 28 CV, supportata da una batteria al litio posizionata nel pianale centrale. Per le versioni completamente elettriche, è previsto un motore da 113 CV con una batteria LFP da 44 kWh, offrendo un’autonomia di circa 300 chilometri e una velocità massima di 145 km/h. Nei mercati dove sarà disponibile la versione a benzina, potrebbe montare un motore Puretech a tre cilindri da 1,2 litri e 100 CV, con distribuzione a catena e cambio manuale a sei rapporti. Ovviamente non escludiamo la presenza anche di altre motorizzazioni.

Nuova Fiat Fastback sarà una vettura globale ed infatti oltre che in Europa sarà venduta anche in Nord Africa, Medio Oriente e Sud America, dove prenderà il posto dell’omonimo modello venduto con successo. Infine per quanto riguarda i prezzi saranno in linea con quelli del resto della gamma Panda e leggermente più cari di quelli della Pandissima con un prezzo di partenza che si potrebbe aggirare intorno ai 20 – 22 mila euro per la versione ibrida.