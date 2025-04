DS Automobiles si prepara all’E-Prix di Miami

Dopo 10 anni di assenza, la città di Miami torna a far parte del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E con una gara sabato sul famoso circuito di Homestead. Questa icona del motorsport americano è solitamente associata a NASCAR e IndyCar, ma ora presenterà per la prima volta la Formula E su un tracciato di 3,5 chilometri che utilizza parte dell’ovale e del circuito stradale. Anche DS Automobiles sarà tra le protagoniste della gara con il suo team.

Dopo l’eccellente vittoria ottenuta a Jeddah a febbraio, DS Automobiles e Penske affrontano questo ultimo round americano con grandi ambizioni

DS Automobiles e Penske Autosport sono molto fiduciosi dopo la pole position, la vittoria e il giro più veloce in gara all’E-Prix di Jeddah del 14 febbraio, con il fermo obiettivo di proseguire il loro ottimo inizio di stagione. I piloti ufficiali del team franco-americano Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther sfrutteranno al massimo le prestazioni della DS E-Tense FE25 per lottare nelle prime posizioni e portare a casa più punti. Il team DS PENSKE è attualmente quarto nella classifica a squadre, ma a soli cinque punti dalla vetta, ed è più motivato che mai a conquistare un altro podio. La gara di Miami avrà inizio alle 20:00 CET (14:00 ora locale).

Da segnalare infine che Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: Dopo la fantastica vittoria di Maximilian a Jeddah, il team ha lavorato duramente per preparare questa gara a Homestead. È un circuito iconico, completamente nuovo per la Formula E, e ci sentiamo particolarmente motivati ​​ad affrontare la quinta gara della stagione! Grazie al talento dei nostri ingegneri, meccanici e dei nostri due piloti, nonché alle prestazioni della DS E-TENSE FE25, sono sicuro che siamo perfettamente attrezzati per fare grandi cose a Miami