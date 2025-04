DS Automobiles: dalla Formula E alla N. 8

Gli sport motoristici hanno sempre rappresentato un’enorme forza trainante per la ricerca e lo sviluppo delle auto di produzione. Primo marchio premium ad entrare nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E nel 2015, DS Automobiles prosegue la sua avventura in questa competizione innovativa parallelamente allo sviluppo di una gamma elettrificata che beneficia di numerose innovazioni sia in termini di componenti fisici che di software. Nuova ammiraglia di DS Automobiles con un’autonomia combinata record di 750 km (ciclo WLTP), la N°8 beneficia naturalmente del know-how tecnologico acquisito sui circuiti di tutto il mondo.

DS Automobiles sfrutta la competizione elettrica per accelerare lo sviluppo dei suoi veicoli di serie

La frenata rigenerativa è un parametro fondamentale nella Formula E e rappresenta una delle lezioni più preziose apprese dalle serie elettriche. Quest’ultimo è attivo non appena il conducente rilascia l’acceleratore e può vedere la sua potenza evolvere secondo tre livelli tramite le palette poste sul volante. Oltre a questi diversi livelli di rigenerazione, N°8 offre la funzione One-Pedal che consente una guida fluida senza toccare il pedale del freno.

Anche il sistema di gestione evoluta della trazione integrale trae ispirazione diretta dall’esperienza maturata in Formula E. Proprio come accade per la monoposto DS E-Tense FE 25 durante le partenze in gara, anche la N°8 AWD Long Range sfrutta la trazione integrale in fase di partenza – sia in modalità eco, normal che sport – per garantire una spinta iniziale ottimale e la massima aderenza.

Il trasferimento di know-how tecnologico è una delle principali motivazioni alla base dell’impegno di DS Automobiles nel campionato di Formula E. Le conoscenze acquisite in dieci anni di competizioni elettriche, dai materiali innovativi alle strategie di gestione dell’energia, vengono oggi applicate concretamente allo sviluppo dei modelli di serie. Ogni gara, ogni risultato ottenuto in pista contribuisce all’evoluzione tecnologica e si traduce in un valore reale per i clienti DS, offrendo loro un’esperienza di guida avanzata e frutto dell’expertise sportiva del marchio.

Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles: Rinnovando il suo impegno in Formula E per un decennio, il nostro Marchio capitalizza i successi tecnici acquisiti nelle competizioni per sviluppare i suoi modelli elettrificati di serie. La presenza di DS Automobiles in Formula E è sia l’espressione della nostra sete di vittoria che il consolidamento della nostra leadership tecnologica. La nostra nuova ammiraglia, DS N°8, incarna pienamente questa visione. Con un’autonomia eccezionale di 750 km nel ciclo misto, spinge oltre i limiti della mobilità elettrica offrendo la possibilità di percorrere lunghe distanze senza bisogno di ricarica. Questo salto tecnologico dimostra i grandi progressi compiuti dal nostro Marchio.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: La missione di DS Performance è essenziale sotto molteplici aspetti. Oltre agli obiettivi sportivi che perseguiamo, che sono molto ambiziosi, siamo presenti sui circuiti di Formula E per supportare il Marchio nello sviluppo e nella messa a punto dei veicoli di serie. Grazie ai nostri 10 anni di esperienza nelle competizioni, DS N°8 beneficia di un enorme bagaglio di conoscenze in termini di tecnologia elettrica. Siamo felici di far brillare DS sulle passerelle di tutto il mondo, ma siamo anche orgogliosi di partecipare alla creazione di veicoli che rivoluzionano la mobilità elettrica.