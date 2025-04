Nuova Fiat Pandina con un prezzo basso dimostrerà che si possono fare auto economiche anche in Italia

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in famoso recente render del designer automobilistico e creatore digitale Avarvarii, sarà l’erede dell’attuale Fiat Panda che arriverà sul mercato entro il 2030. Non si esclude che alla fine Fiat possa decidere di anticipare il modello di qualche anno. Questa auto sarà made in Italy venendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, come confermato ufficialmente non solo dal CEO di Fiat Olivier Francois ma anche dal responsabile di Stellantis per l’Europa Jean Philippe Imparato.

Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie la nuova Fiat Pandina stupirà per il prezzo e anche per la tecnologia

Nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Questa auto grazie all’utilizzo di nuove tecnologie di Stellantis che il gruppo implementerà nel corso dei prossimi anni avrà un prezzo davvero economico dimostrando che è ancora possibile fare auto low cost con produzione italiana.

Questo a differenza di quanto si pensava fino a qualche tempo fa. Infatti si dice che il prezzo della vettura non sarà superiore a quello del modello attuale nella versione ibrida e anche la versione elettrica potrebbe avere un prezzo altamente concorrenziale. Questo grazie all’utilizzo delle nuove batterie e di altri accorgimenti che permetteranno a Fiat di proporre l’auto nella sua versione elettrica ad un prezzo quasi pari a quello dell’ibrida.

Le dimensioni saranno più o meno le stesse dell’attuale Fiat Panda. Cambierà lo stile che in parte attingerà a quello della Fiat Grande Panda in parte terrà conto della prima generazione del modello quella dei primi anni ’80. La versione elettrica della nuova Fiat Pandina potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore a quello della versione ibrida di Grande Panda mentre l’ibrida entry level come detto poc’anzi non costerà più dell’attuale entry level della Fiat Panda. Grazie a questa auto Pomigliano dovrebbe aver risolto tutti i suoi problemi per molti anni. L’auto sarà prodotta insieme alla futura erede di Tonale e ad un altro modello su piattaforma STLA Small.