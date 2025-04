Già avvistata la nuova Citroën C5 Aircross, senza veli

Citroën si appresta a presentare la nuova Citroën C5 Aircross, il modello di più grandi dimensioni a disposizione della sua gamma di prodotti e sicuramente uno fra quelli più attesi e importanti del lotto. Sebbene non sia ancora nota l’effettiva data di presentazione della nuova C5 Aircross, che dovrebbe arrivare comunque entro la prossima estate (con arrivo in concessionaria in autunno), è stata già fotografata sul set di un nuovo spot pubblicitario come dimostra questa immagine su Finance.si scattata da Jure Šujica.

L’immagine ci mostra il nuovo SUV proponendoci una vista della sezione posteriore, priva di ogni camuffamento. La nuova Citroën C5 Aircross manterrà un approccio dimensionale derivato da quello della Opel Grandland, della quale potrebbe pure ereditarne i prezzi di approdo alla gamma.

L’immagine, scattata appunto durante le lavorazioni di uno spot pubblicitario dedicato al SUV, ci dicono che la presentazione del SUV si avvicina rapidamente ora che il costruttore francese di casa Stellantis sembra compiere gli ultimi preparativi verso questa direzione. Pare che la C5 Aircross dell’immagine sia stata vista girare presso una foresta slovena per registrare un video promozionale che si vedrà al lancio del modello.

Il cambiamento di stile proposto dalla nuova Citroën C5 Aircross è radicale

Come già avevamo potuto apprezzare dai brevetti visti in precedenza, la prima immagine senza veli della prossima Citroën C5 Aircross ci dice che il suo design sarà molto vicino a quello della concept presentata al Salone dell’Auto di Parigi dello scorso anno. Sappiamo che il design muterà verso un approccio più robusto e definito rispetto a quanto era nelle possibilità della generazione attuale. Questo nuovo approccio allo stile evidenzia la larghezza e l’altezza che nel loro complesso permettono di mettere a punto un design più irrobustito rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere fino ad oggi.

La Citroën C5 Aircross avvistata durante la registrazione di uno spot pubblicitario | Immagine di Finance.si / Jure Šujica

L’immagine ci mostra la Citroën C5 Aircross nella medesima colorazione già vista nel caso del concept presentato a Parigi, con tetto nero che sembra fluttuare e il resto della carrozzeria proposto in verde. I passaruota sono anch’essi di colore nero opaco, come anche in questo caso accadeva nel concept, mentre gli elementi di protezione della parte bassa del paraurti posteriore sono di colore nero lucido. Il verde utilizzato per la carrozzeria sembra essere di una tonalità vicina a quella del concept visto a Parigi l’anno scorso. Ritroviamo invece il linguaggio estetico introdotto con il concept Oli, cosa che si riflette nei fanali posteriori divisi in segmenti orizzontali posti ai lati della fascia nera al di sotto del lunotto mentre al centro di questa si trova il nuovo logo Citroën in bianco, con al di sotto il nome Aircross scritto nello stesso colore. Il logo C5 si trova nell’angolo inferiore destro del portellone posteriore. Tra l’altro, notiamo che la targa è la stessa che si vede nelle attuali pubblicità della C3 Aircross.

Sarà basata sulla piattaforma STLA Medium

La nuova Citroën C5 Aircross poggerà sulla piattaforma STLA Medium già adottata dalle ultime Peugeot 3008 e 5008, così come dalla Opel Grandland; con questi modelli condividerà anche i propulsori. Ci sarà a disposizione il 1.2 da 145 cavalli di potenza con cambio a doppia frizione elettrificato di tipo e-DCS6. Non farà a meno nemmeno dell’unità ibrida plug-in da 195 cavalli di potenza con trasmissione e-DCS7, mentre ci sarà anche una variante ë-C5 Aircross elettrica con tre disponibilità di autonomia e potenza.

Le varianti di Citroën C5 Aircross elettriche saranno quelle alimentate da un propulsore da 210 cavalli di potenza, in virtù di una batteria da 73 kWh per un’autonomia dichiarata nell’ordine dei 500 chilometri percorribili. A questa seguirà una variante più prestazionale, da 230 cavalli con batteria da 96,9 kWh e autonomia nell’ordine dei 700 chilometri mentre successivamente arriverà anche una variante a trazione integrale da 325 cavalli e 73 kWh di capacità della batteria. Come la generazione che sostituisce, la prossima Citroën C5 Aircross sarà prodotta in Francia, presso lo stabilimento di Rennes.