Nuova Citroen C5 Aircross: ecco come sarà il suo design, il debutto è ormai imminente

Presto avverrà il debutto della nuova Citroen C5 Aircross una delle novità più attese tra quelle che saranno lanciate sul mercato dal gruppo Stellantis in questo 2025. Nel frattempo sul web il sito francese auto-moto ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design definitivo del modello sulla base della concept svelata lo scorso anno e di alcune foto spia trapelate nei mesi scorsi sul web. Ricordiamo che questa vettura sarà realizzata sulla piattaforma STLA Medium la stessa impiegata sulla Peugeot 3008 e sulla nuova Opel Grandland e che in futuro sarà utilizzata anche in altre auto molto importanti del gruppo come la nuova Jeep Compass e la nuova Lancia Gamma.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Citroen C5 Aircross il cui debutto è previsto entro la fine del 2025

A proposito della nuova Citroen C5 Aircross al momento sappiamo che in virtù dell’utilizzo della nuova piattaforma STLA Medium sarà un po’ più grande rispetto al modello attuale con una lunghezza che dovrebbe raggiungere i 4,65 metri. Inoltre questa vettura spiccherà per avere una gamma di motori piuttosto ampia e variegata. Infatti oltre alle versioni elettriche al 100 per cento che ovviamente non mancheranno, a disposizione dei clienti vi saranno anche mild hybrid, ibridi plug-in e forse anche qualche versione a benzina.

Gli interni della nuova Citroen C5 Aircross saranno progettati per garantire un’esperienza di guida estremamente confortevole, grazie all’impiego di materiali di alta qualità e a una dotazione tecnologica aggiornata e di ultima generazione. La vettura offrirà un ambiente raffinato, capace di soddisfare anche le esigenze dei guidatori più esigenti. Il prezzo della nuova C5 Aircross dovrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro, una cifra che la posiziona in una fascia medio-alta. Tuttavia, sarà difficile che possa competere con i prezzi più contenuti della Dacia Bigster, considerando la piattaforma più moderna e costosa impiegata nella produzione del modello.