I brevetti ci mostrano la nuova Citroën C5 Aircross

A ben guardare i brevetti che ci mostrano in anticipo quello che sarà lo stile definitivo della prossima Citroën C5 Aircross, sembra che Citroën abbia dichiarato la verità quando ammetteva che il concept visto al Salone dell’Automobile di Parigi avrebbe fornito una base stilistica pressoché definitiva al modello di serie.

Sulla prossima Citroën C5 Aircross i tratti stilistici tipici del nuovo corso di design intrapreso dal costruttore francese di casa Stellantis raggiungono la caratterizzazione più completa. Sappiamo infatti che con la presentazione del Concept OLI, il design dei nuovi modelli del Costruttore del Double Chevron avrebbe preso una piega differente. Lo abbiamo visto sulla nuova C3, poi col restyling della C4 e adesso la prossima Citroën C5 Aircross rappresenterà la massima espressione dei concetti posti in essere dal concept, a suo tempo.

Immagine di AutoWeb

Le immagini di brevetto della prossima Citroën C5 Aircross arrivano dall’ufficio brevetti dell’Argentina

I primi bozzetti provenienti dalle immagini di brevetto ormai definitive derivano dall’ufficio brevetti dell’Argentina, condizione che pone in essere l’internazionalità del modello che per forza di cose sarà venduto anche in Sud America. Nello specifico si hanno a disposizione tre immagini che mostrano il profilo laterale, la sezione posteriore e una vista di tre quarti anteriore; tutte e tre molto esplicative.

Immagine di AutoWeb

Pare evidente che comparto che si occupa del design dei nuovi modelli a marchio Citroën, guidato da Thierry Koskas, ha attinto molto dalla Citroën C5 Aircross Concept. Lo si vede nell’approccio alla forma del tetto, quindi a quella del montante posteriore e anche nella caratterizzazione del lunotto posteriore; anche il frontale risulta quasi pedissequamente derivato da quello del Concept visto a Parigi. Pure al posteriore il design complessivo è stato ripreso da quello proposto col Concept con i fanali che vengono disposti su più livello, rivedendo quindi un’impostazione della stessa tipologia adoperata pure sul frontale. Sicuramente la prossima Citroën C5 Aircross adotterà uno stile molto ricercato, puntando anche su un incremento dei valori dimensionali non indifferente; pare che la lunghezza possa beneficiare di un incremento pari ad almeno 110 millimetri in più rispetto al dato della generazione attuale.

Immagine di AutoWeb

Citroën sembra al momento di non avere intenzione di proporre la prossima C5 Aircross nella variante a sette posti, almeno in Europa, ma sappiamo che dal punto di vista dei propulsori disponibili potrà beneficiare di unità a benzina elettrificate, ibridi plug-in e trazione integrale elettrica con oltre 600 chilometri di autonomia con una singola ricarica. La presentazione della nuova Citroën C5 Aircross è prevista per la prima metà del 2025, tra maggio e giugno, mentre il lancio sul mercato è previsto per il mese di novembre.