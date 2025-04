Fiat Grande Panda: ad aprile 2025 prezzo giù di quasi 2.000 euro per i veicoli in promozione

Fiat Grande Panda è arrivata nei concessionari lo scorso 28 gennaio e finalmente nell’ultimo weekend di marzo è stata protagonista del primo porte aperte nelle concessionarie della casa torinese sparse sul territorio italiano. La vettura sta registrando un numero di ordini notevole con Fiat che vuole battere il ferro finchè è caldo proponendo la sua novità in promozione per tutto il mese di aprile sia nella versione 100 per cento elettrica che in quella entry level con motore ibrido.

Fiat Grande Panda: sconto di quasi 2 mila euro con la nuova promozione valida per tutto il mese di aprile 2025

Fiat Grande Panda sia nella versione Hybrid che in quella elettrica per tutto il mese può essere portata a casa con uno sconto di quasi 2 mila euro al verificarsi di determinate condizioni. Fiat ha lanciato una nuova promozione che offre uno sconto di 1.000 euro per chi rottama un veicolo omologato fino a Euro 4. Se si sceglie anche il finanziamento Stellantis, si può risparmiare ulteriori 950 euro. Grazie a queste vantaggiose offerte, il prezzo della Grande Panda Hybrid può scendere dai 18.900 euro iniziali a soli 16.950 euro, mentre la versione Grande Panda Elettrica, che normalmente costa 24.900 euro, può arrivare a 22.950 euro con entrambi gli sconti applicati.

Questi prezzi si riferiscono agli allestimenti base, ovvero la Grande Panda POP 1.2 110 CV Hybrid e la Grande Panda RED 113 CV Elettrica, che rappresentano la versione d’ingresso per chi vuole una vettura ibrida o completamente elettrica. Chi sta pensando di sostituire la propria auto Euro 4 o più vecchia, che sia a benzina o diesel, può approfittare di questa occasione per scegliere un’auto moderna, economica e dalle ottime prestazioni. Vedremo dunque quanto sarà gradita questa nuova promozione che vedere protagonista l’ultima novità di casa Fiat che presto però sarà affiancata da altri modelli facenti parte della medesima famiglia a cominciare dalla nuova Fiat Pandissima in arrivo la prossima estate con ordini al via entro fine anno.