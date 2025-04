DS Automobiles e Michelin insieme per “The Art of Electric Travel”

DS Automobiles e Michelin, due marchi francesi di fama internazionale e partner di lunga data, uniscono le forze in una collaborazione esclusiva per trasformare l’esperienza di viaggio elettrica. Quest’anno DS Automobiles accelera la sua transizione energetica lanciando nuovi modelli elettrici che completano la sua gamma, già elettrificata al 100%. Questo cambiamento è accompagnato da una rinnovata visione del viaggio: un’opportunità per esplorare e vivere nuove esperienze e incarnare l’avanguardia francese.

Pubblicata il 25 aprile 2025, la guida “The Art of Electric Travel” propone trenta itinerari eclettici pensati per la mobilità elettrica, per esplorare o riscoprire la Francia nel silenzio e nella serenità. Sviluppato congiuntamente da Michelin Editions e DS Automobiles, il libro è una raccolta di informazioni culturali e pratiche pensate appositamente per i viaggi in auto elettrica, con stazioni di ricarica, mappe, suggerimenti, soste gastronomiche, suggerimenti per attività sportive e nuove esperienze.

“Questa collaborazione unica tra DS Automobiles e Michelin Editions coniuga l’esperienza e la serenità del viaggio al centro del progetto e le aspirazioni di due aziende francesi. Con “The Art of Electric Travel” ampliamo il nostro messaggio e ci invitiamo a esplorare destinazioni e luoghi speciali dove mangiare, a bordo della DS No. 8, la nostra nuova ammiraglia 100% elettrica con un’autonomia fino a 750 km” ha dichiarato Xavier Peugeot, Direttore generale di DS Automobiles.

Questa associazione editoriale vuole essere un simbolo di innovazione e di art de vivre francese, offrendo una nuova prospettiva in cui il tempo di caricamento diventa una pausa arricchente, una scusa per fare altri tipi di scoperte uniche e insolite.

“Michelin è orgogliosa di condividere questo terreno innovativo con DS Automobiles, percorrendo i più bei percorsi di Francia a bordo della DS N°8 e cambiando la percezione della mobilità elettrica e promuovere un turismo più sostenibile. Questa partnership con DS Automobiles sottolinea il nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità, consentendoci al contempo di ripensare il piacere di viaggiare insieme nell’era elettrica, “ ha dichiarato Philippe Orain, Direttore delle Guide Michelin. “The Art of Electric Travel” è in vendita al prezzo di 24,95 euro, è composto da 400 pagine e sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati a partire dal 25 aprile 2025.