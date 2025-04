Chrysler si conferma leader nel segmento dei minivan negli USA

Chrysler continua a consolidare il suo dominio nel segmento dei minivan, con la Pacifica che si conferma la vettura più venduta negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025. Nonostante un design ormai datato, la Pacifica mantiene una forte preferenza tra le famiglie e gli acquirenti di flotte, superando in vendite i principali concorrenti, come Toyota, Honda e Kia.

Chrysler Pacifica si conferma il minivan più venduto negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025

Nel periodo gennaio-marzo 2025, Stellantis (FCA US) ha registrato 32.409 vendite per la Pacifica, mentre la versione più economica, la Voyager, ha contribuito con ulteriori 2.319 unità, consolidando la posizione di Chrysler nel mercato dei minivan. Tuttavia, le vendite della Pacifica hanno subito una lieve flessione, segnando un calo del 2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, quando erano state vendute 33.114 unità.

Tra i principali rivali, la Toyota Sienna ha registrato un notevole aumento delle vendite, con 23.561 unità vendute nel primo trimestre del 2025, un significativo incremento rispetto alle 16.074 dello stesso periodo dell’anno precedente. L’Honda Odyssey ha seguito da vicino con 22.102 unità vendute, in crescita rispetto alle 17.393 unità del primo trimestre 2024. Anche la Kia Carnival ha mostrato una performance positiva, con un incremento delle vendite del 53% anno su anno, passando da 9.538 unità a 17.393 nel primo trimestre del 2025.

Una sfida importante per Chrysler e Kia in futuro è la tariffa del 25% sui veicoli e sui pezzi di ricambio importati, implementata dall’amministrazione Trump. Poiché sia ​​la Pacifica che la Voyager sono costruite presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Canada, potrebbero essere necessari aggiustamenti dei prezzi per compensare i costi più elevati. Lo stesso vale per la Carnival di Kia, che è prodotta in Corea del Sud.

Un’area in cui Chrysler si distingue è l’elettrificazione. La Pacifica rimane l’unica monovolume sul mercato con un’opzione ibrida plug-in (PHEV) , offrendo fino a 51 km di autonomia completamente elettrica. Tuttavia, ha un prezzo elevato, a partire da $ 51.055, e non ha un’opzione di trazione integrale (AWD), disponibile sulla Toyota Sienna solo ibrida.

Con le preferenze dei consumatori in continua evoluzione e la crescente concorrenza, il regno dei minivan della Chrysler non è privo di sfide. Tuttavia, con una base di clienti fedeli e l’unico PHEV della sua categoria, la Pacifica continua a mantenere la sua posizione di minivan più venduto in America.