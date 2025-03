Maserati incontra Giorgetti: una collaborazione ispirata prende vita alla Milano Design Week 2025

Maserati svela i primi passi di una nuova collaborazione con la rinomata casa di arredamento italiana Giorgetti alla Milano Design Week 2025, una celebrazione annuale internazionale del design che attrae uno dei pubblici più cosmopoliti e caleidoscopici al mondo. L’unione di questi due simboli del Made in Italy ha dato vita a una collezione di interni e a un’auto Fuoriserie su misura, creando un perfetto connubio tra eleganza senza tempo e innovazione tecnologica.

L’eccellenza automobilistica di Maserati incontra l’eleganza del design di Giorgetti in una partnership che celebra il know-how italiano

Questa partnership tutta italiana si fonda su valori condivisi: meticolosa attenzione ai dettagli, ricerca della perfezione e desiderio di offrire esperienze uniche. Entrambe le Maison incarnano il concetto italiano di “bello e ben fatto”, rivolgendosi a un pubblico raffinato e sofisticato che esige una qualità senza compromessi in un dialogo in cui ogni marchio ispira l’altro, dando vita a nuove sfide e percorsi creativi.

“ Negli ultimi 110 anni Maserati è stata sinonimo di lusso italiano, proprio come Giorgetti. Siamo entusiasti di questa partnership perché è un raffinato esempio di eleganza ed eccellenza, intriso di ogni dettaglio di design e ingegneria. La collaborazione con Giorgetti si adatta perfettamente alla nostra visione di diventare il curatore del ‘Made in Italy’, creando legami ed emozioni mentre raccontiamo le nostre storie di innovazione, tradizione, qualità ed esclusività che uniscono i nostri marchi”, spiega Santo Ficili, CEO di Maserati.

Questa collaborazione tra Giorgetti e Maserati è il perfetto esempio di come due marchi, accomunati da valori profondi e una visione condivisa, possano esprimere la loro identità in modo autentico. È una manifestazione di come la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione possano rafforzare il DNA di entrambi i brand. Giovanni del Vecchio, CEO di Giorgetti, sottolinea che, dopo 127 anni di storia, questa partnership rappresenta un segno di vitalità straordinaria e di continua voglia di innovare, pur rimanendo fedeli alla propria essenza nel settore.

La collezione Giorgetti Maserati Edition è un viaggio affascinante tra il mito e la natura, dove il Tridente di Maserati, simbolo per eccellenza del brand, ispira i nuovi design Giorgetti. Rende omaggio all’armonia del mare e alla potenza dei venti, che da sempre sono alla base delle creazioni Maserati. Così come molti modelli Maserati prendono il nome da venti potenti, come il SUV Grecale, la collezione si immerge nell’immaginario del mondo sottomarino, evocando la misteriosità delle sirene e il dinamismo delle onde. Il racconto si espande, dai fondali marini agli spazi sconfinati del cielo, con nomi evocativi ispirati a leggende di ninfe acquatiche, straordinarie nella loro bellezza e forza.

La Maserati Giorgetti Edition rappresenta un’affermazione di innovazione e raffinatezza, sintesi della ricerca e sperimentazione continua del Tridente. La one-off Grecale Folgore, espressione del programma 100% elettrico di Maserati, nasce dall’esperienza di personalizzazione del programma Maserati Fuoriserie. Questo modello celebra l’eleganza, l’eredità italiana e la passione per i dettagli, creando una vera e propria “sartoria su misura”. Gli esterni del SUV sono caratterizzati da una verniciatura personalizzata, mentre gli interni esclusivi sono pensati per omaggiare Giorgetti e offrire un ambiente che richiama la “sensazione di casa”, con i materiali e tessuti pregiati utilizzati anche nella collezione di interni.

Progettata congiuntamente dai team creativi del direttore creativo di Giorgetti, Giancarlo Bosio, e del responsabile del design di Maserati, Klaus Busse, la collezione di interni Giorgetti Maserati Edition e la Maserati Grecale Giorgetti Edition si distinguono per un design innovativo che si ispira al dinamismo e al movimento.

La collezione di interni Giorgetti e la one-off Maserati saranno svelate il 7 aprile , rispettivamente presso lo showroom milanese Giorgetti Spiga e presso lo showroom Maserati di Milano, per un’anteprima riservata a ospiti selezionati, mentre dall’8 aprile i visitatori amanti del design e gli appassionati di auto potranno viverle da vicino.