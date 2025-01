Citroën Jumpy ottiene un nuovo motore in Brasile e diventa più economico

Citroën Jumpy 2025 subisce importanti aggiornamenti in Brasile, responsabili di migliorare il rapporto costi-benefici del modello, fornendo maggiore economia e prestazioni. Ora è equipaggiata con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 150 CV e 37,7 kgfm di coppia. Ciò rappresenta 30 CV in più di potenza e un aumento della coppia del 23,2%.

Citroën Jumpy ricevere il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 150 CV e 37,7 kgfm di coppia

Il Light Urban Vehicle (VUL) più venduto della Marca Citroën, recentemente sottoposto a un restyling che comprende una nuova identità visiva, ha ottenuto importanti miglioramenti nei consumi, raggiungendo 12,4 km/l nel ciclo urbano e 13,7 km/l su strada secondo la normativa del Programma Brasiliano di Etichettatura dei Veicoli (PBEV), ovvero rispettivamente del 4,2% e del 15,1% più economici, il che rende i costi operativi del modello ancora migliori, un fattore determinante in questo segmento.

Il nuovo motore ha migliorato le prestazioni della Citroën Jumpy, che ora accelera da 60 a 100 km/h in 7,5 secondi e da 80 a 100 km/h in 10,9 secondi, con miglioramenti di 2 secondi in media. Le modifiche mantengono un’ottima guidabilità, oltre alla praticità di essere guidati da persone abilitate con patente di categoria B.

Citroën Jumpy ha mantenuto la sua architettura monoscocca che aggiunge rigidità, robustezza e comfort, con sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote. Inoltre, continua ad avere un’eccellente capacità di carico fino a 1,5 tonnellate, con una lunghezza di 5,3 metri, 6,1 m³ di volume e 1,97 metri di altezza, una configurazione che consente l’agilità necessaria nell’ambiente urbano, accedendo a luoghi accessibili che i veicoli più grandi non riescono a raggiungere e può contare sull’intelligenza della doppia porta posteriore, che si apre a 180 gradi, oltre alla porta laterale scorrevole, che facilita il carico e lo scarico.

Il modello è trasformabile in autovetture 7+1 posti, minibus 10+1 posti, ambulanze, veicoli refrigerati, servizi logistici, officine mobili, trasporto persone con bisogni speciali e anche camper, con possibilità di trasformazioni e personalizzazioni con stabilimento consigliato in base ad ogni esigenza ed attività. La Citroën Jumpy 2025/2025 sarà presto nelle concessionarie in Brasile. Le due versioni disponibili sono Cargo (R$ 219.990) e Vitré (R$ ​​225.990), con tre anni di garanzia.