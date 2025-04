Lancia Flaminia Loraymo protagonista del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025

Il concorso per la scelta della locandina ufficiale del Concorso d’Eleganza Festival Car ha visto trionfare un’immagine che celebra la Lancia Flaminia Loraymo (1960), una versione fuoriserie della celebre Flaminia Coupé, progettata dal designer Raymond Loewy. Questo manifesto accompagnerà la quarta edizione dell’evento, in programma il 28 settembre a Revigliasco Torinese, un borgo immerso nelle colline torinesi. Il Festival, organizzato dalla testata Autoappassionati.it, offrirà agli appassionati un’esperienza unica, tra eleganza e passione per le auto storiche.

Lancia Flaminia Loraymo, appartenente alla collezione di Stellantis Heritage, è un esemplare unico al mondo, solitamente esposto presso l’Heritage Hub di Torino. Quest’anno, il Concorso entra ufficialmente nel calendario internazionale della FIVA, la Federazione mondiale delle auto storiche, consolidando il legame tra Lancia e il territorio piemontese.

L’Heritage Hub di Stellantis, situato a Torino, è una tappa fondamentale per chi vuole vivere l’emozione della storia dell’automobile. Ospita oltre 300 vetture d’epoca e include un’area dedicata a Lancia, con modelli iconici come la Flaminia Loraymo, la Stratos e la Delta Integrale.

Lancia è pronta a rilanciare la sua leggendaria tradizione sportiva con il ritorno nel mondo dei rally, a partire dalla grintosa Nuova Ypsilon Rally4 HF. La presentazione ufficiale avverrà durante il Rally Regione Piemonte, che si terrà ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, dove sarà allestito il Villaggio Lancia Corse HF, il cuore pulsante della passione del marchio. In questa occasione, gli appassionati potranno scoprire la nuova Ypsilon, disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, simbolo di versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Il Rally ospiterà anche il raduno di 25 vetture storiche Lancia, grazie alla collaborazione con il Cinzano Rally Team.

Inoltre, gli ospiti potranno ammirare la Ypsilon HF da 280 CV, un modello stradale ad alte prestazioni, 100% elettrico, che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi. La Ypsilon HF rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni e design, ispirato alle leggende sportive del passato Lancia.

Il legame tra il marchio e il territorio torinese si rinnoverà anche al Festival Car 2025, un evento che celebra l’eleganza, la passione e l’innovazione, culminando con il Concorso d’Eleganza a Revigliasco Torinese. La locandina dell’evento, realizzata in collaborazione con lo IED Torino, celebra la Lancia Flaminia Loraymo e il suo legame con l’arte e il design degli anni ’60.

Nel 1960, il designer Raymond Loewy, celebre per il design della bottiglia della Coca Cola e il logo delle sigarette Lucky Strike, creò la Lancia Loraymo, una vettura unica costruita sulla meccanica della Flaminia Coupé. Loewy commissionò la realizzazione del veicolo al carrozziere torinese Rocco Motto, esperto nella lavorazione dell’alluminio, mentre la parte meccanica fu curata da Nardi, che potenziò il motore V6 da 2,5 litri da 119 a circa 150 cavalli. Presentata al Salone di Parigi nel 1960, la Loraymo, il cui nome deriva dall’acronimo del designer, è caratterizzata da una calandra affusolata con una cornice cromata, fari fendinebbia separati dalla carrozzeria e una forma aerodinamica avanzata, con soluzioni come i copri cerchi cromati e l’alettone posteriore, che sarebbero stati ripresi dalla Lancia Stratos HF. Dopo l’uso da parte di Loewy, la vettura fu restituita alla Lancia grazie al Club Lancia d’America.

Oggi, Lancia torna nel mondo dei rally con la Ypsilon Rally4 HF, che debutta nel Campionato Italiano Rally 2025. La vettura, progettata per i giovani talenti, ha già riscosso successo, con oltre 90 unità vendute. Il Trofeo Lancia, che si svolgerà in cinque tappe, offre un montepremi di 360.000 euro e opportunità per emergere nel FIA ERC. Lancia, quindi, riprende la sua storica tradizione sportiva con una visione rivolta al futuro.

La sezione espositiva “The Rally Era” dell’Heritage Hub è un affascinante viaggio nel passato dei rally, che celebra un periodo storico ricco di successi e innovazione, tra gli anni ’60 e ’90. In quegli anni, i rally non solo conquistavano una popolarità paragonabile a quella della Formula 1, ma svolgevano anche un ruolo cruciale nell’innovazione tecnologica. Le competizioni di rally, infatti, divennero un banco di prova per materiali e soluzioni tecniche che, successivamente, trovarono applicazione nelle vetture di serie, migliorando l’efficienza, la sicurezza e il piacere di guida.

Lancia, protagonista assoluta di questa era, è ricordata per le vittorie di piloti leggendari come Sandro Munari e Miki Biasion, che, con i navigatori Mario Mannucci e Tiziano Siviero, scrissero pagine memorabili della storia dei rally. Modelli iconici come la Lancia Fulvia HF, che vinse il Rally di Montecarlo del 1972, la rivoluzionaria Lancia Stratos HF, la Lancia Rally 037, ultima due ruote motrici a vincere il Mondiale, e la Lancia Delta HF, campionessa con sei titoli mondiali, sono esposti in questa mostra. Non manca la Lancia Delta S4 Martini, prima 4×4 italiana nei rally, e la Lancia ECV2, prototipo innovativo del 1988. Un’esperienza immersiva che racconta il legame tra storia, tecnologia e passione.