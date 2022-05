Citroën: apre a Milano “La Casa” della Ami

Con l’inaugurazione de “La Maison Citroën” anche da noi in Italia, il costruttore francese di casa Stellantis introduce un nuovo passaggio utile a rinnovare l’esperienza dedicata ai propri clienti. Si tratta di un luogo nuovo, conviviale ed accogliente, all’interno di uno spazio che si distingue da quelli standard che caratterizzano il tradizionale mondo dell’automotive. La Maison Citroën è stata infatti progettata per introdurre un’esperienza nuova verso i suoi utenti, all’interno di un luogo che rimane però intime e fortemente tecnologico. L’innovativo flagship store di Citroën è utile per scoprire l’universo di prodotti del marchio.

Lo si fa all’interno dello store COIN di Piazza V Giornate a Milano ovvero all’interno del Lifestyle Hub, format lanciato nel 2021 in alcuni selezionati punti vendita della catena. Lo spazio è pensato per offrire ai clienti COIN una nuova esperienza di shopping. L’allestimento de “La Maison Citroën” si trova al piano terra, dove oltre a Lifestyle Hub sono presenti anche un’area beauty e accessori. Insomma, parliamo del luogo perfetto per accogliere i clienti e far conoscere i dettagli e i prodotti a marchio.

La Maison Citroën rappresenta un’esperienza di acquisto completamente rinnovata

Parliamo del primissimo flagship store urbano in Italia per Citroën. L’esperienza di acquisto online si rinnova divenendo ancora più intuitiva mediante un percorso a disposizione di ogni cliente che diventa perfettamente complementare alle attività della rete di concessionarie del costruttore francese.

Già dalla vetrina, “La Maison Citroën” offre un look originale dove un ampio schermo stimola la curiosità dei passanti, e li invita a entrare. All’interno, l’ambiente si distingue per un design confortevole in accordo con elementi in legno naturale: un allestimento unico e originale che invita a rilassarsi all’interno di uno spazio luminoso, che trasmette sensazioni di serenità e benessere.

Sulla grande parete in legno, sono esposti alcuni prodotti della boutique online del costruttore, con un’ampia scelta di modellini e di prodotti dedicati al lifestyle. Al centro trova posto invece il “Citroën Wall”, un ampio schermo touch che trasporta gli utenti all’interno di un’esperienza completamente immersiva. Utilizzando il “Citroën Wall”, sotto la guida e la supervisione di un consulente, il visitatore può scoprire e configurare tutti i modelli della gamma Citroën direttamente connettendosi al sito web del costruttore, oltre che conoscere tutte le offerte commerciali disponibili e procedere all’acquisto online del modello desiderato. La configurazione può anche essere impostata online prima di entrare, per poi essere finalizzata durante la visita a “La Maison Citroën”.

Lo stesso elemento può essere utilizzato per conoscere la storia del marchio navigando all’interno di uno specifico “museo virtuale”. Immancabile anche la nuova Citroën Ami, il quadriciclo completamente elettrico del costruttore che sta rivoluzionando la mobilità cittadina a zero emissioni. La Ami si adatta ai clienti di casa Citroën, per questo è stata scelta come assoluta protagonista della nuova “La Maison Citroën”. Accanto alla Ami c’è anche un espositore dedicato a tutti quegli accessori e ai prodotti lifestyle associati alla “vetturetta” del costruttore. Citroën non rinuncia nemmeno ad uno spazio dedicato ai test drive all’interno di “La Maison Citroën”: al momento dell’inaugurazione, oltre a Citroën Ami, è possibile provare anche la nuova C5 X Hybrid Plug-In.