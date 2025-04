Peugeot è il marchio preferito dai francesi nella categoria “case automobilistiche”

Peugeot gode di grande apprezzamento nel mercato domestico. Il fatto non stupisce, ma trova ora una nuova conferma. Quella del “leone”, infatti, ha guadagnato il titolo di casa automobilistica preferita dai francesi in un recente studio condotto da OpinionWay. L’analisi è stata eseguita su un campione di 1032 persone, rappresentativo della popolazione francese di età pari o superiore ai 18 anni. Il periodo scelto per eseguire il sondaggio si è protratto dal 19 al 21 marzo 2025.

L’esito gratifica il management della casa transalpina, che ha saputo rinnovare i valori del marchio, traghettandoli nell’attualità, onorando al tempo stesso la migliore tradizione aziendale. Questo riconoscimento assume particolare importanza per il peso specifico del mercato domestico sulle dinamiche commerciali di Peugeot, che in Francia ha un bacino di sbocco prioritario.

Possiamo parlare di una conferma dell’appeal del “leone” tra le mura di casa, dove il brand gode di un’immagine molto positiva, come in altre piazze del resto. Il risultato messo a segno conferma la bontà del lavoro svolto dalla casa automobilistica francese negli ultimi anni, sia per quanto l’immagine aziendale che per quanto concerne la qualità dei suoi prodotti.

Non si tratta di una semplice bandiera da sventolare, ma l’apprezzamento trova riflesso oltre la dimensione sentimentale, essendo confortato dai risultati commerciali dei modelli che compongono il listino. Ottima l’accoglienza guadagnata dalle nuove E-3008 ed E-5008. Questo aiuta la casa transalpina a guardare con ottimismo al futuro.

Alain Favey, CEO di Peugeot, esprime così la sua soddisfazione:

“Essere eletti come il marchio automobilistico preferito dai francesi è un immenso orgoglio per noi”.

Un risultato del genere non nasce per caso, ma è il frutto di un grande impegno. Nel caso specifico, deriva dalla capacità di offrire veicoli che combinano design, innovazione e qualità. L’articolazione della gamma, le credenziali dei prodotti e la fiducia dei francesi sono indici importanti per lasciare ipotizzare un trend positivo, sul piano dei volumi di vendita e quindi del fatturato.