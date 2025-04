Peugeot: marzo altro mese positivo in UK, si moltiplicano le vendite del leone

Peugeot ha aumentato le vendite totali di auto e furgoni del 24% anno su anno, con una quota di mercato in aumento al 5,2% anno su anno. Le vendite di auto hanno avuto un successo particolare, con un volume in aumento del 34% e una quota di mercato in aumento di un punto percentuale al 4,9% anno su anno.

Marzo è stato un altro mese forte per Peugeot in Gran Bretagna

Marzo è stato un altro mese forte per Peugeot, con una crescita impressionante nel mercato delle auto e dei furgoni, con un conseguente aumento del volume totale del 24% anno su anno. Il marchio ha venduto 34.767 veicoli dall’inizio dell’anno, un aumento di 6.788 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche la quota di mercato totale di auto e furgoni è aumentata al 5,2% dall’inizio dell’anno, rispetto al 4,4% dello stesso periodo dell’anno scorso.

A supporto dell’impressionante crescita del marchio, anche le vendite di auto sono aumentate anno su anno del 34%, posizionando Peugeot tra i primi cinque marchi di auto più venduti nel Regno Unito. Da inizio anno, la quota di mercato del brand di Stellantis è aumentata al 4,9% dal 3,9%.

Anche la gamma elettrica la casa francese si è dimostrata popolare nel primo trimestre del 2025: le vendite di auto elettriche sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, superando le 6.000 unità, e la quota di mercato delle auto elettriche è aumentata al 5% da inizio anno. Nel mercato dei furgoni, la quota di mercato di Peugeot è aumentata dal 6,9% al 7,1% da inizio anno e la casa del leone è il terzo marchio di veicoli commerciali leggeri più venduto nel Regno Unito nel 2025.

Nicola Dobson, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Marzo è stato un altro mese positivo per Peugeot, poiché il marchio continua la sua traiettoria di crescita nel 2025. Siamo orgogliosi che la nostra vasta gamma di veicoli elettrici continui a funzionare bene, come dimostrano le nostre impressionanti vendite di auto elettriche, ed è fantastico vedere le nostre prestazioni nel mercato delle auto e dei furgoni che ci collocano tra i primi cinque marchi più venduti nel Regno Unito”.

Peugeot offre la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio mainstream in Europa, insieme alla sua copertura completa Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. La copertura Allure Care di otto anni offre ai clienti che passano all’elettrico la tranquillità, fornendo copertura per il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a otto anni o 100.000 miglia. Questa è la copertura più generosa di qualsiasi produttore europeo.