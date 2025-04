Dodge Charger EV contro Ford Mustang Mach-E GT: U-drag USA alla spina | Video

La Dodge Charger Daytona EV è stata messa a confronto con la Ford Mustang Mach-E GT Performance, in una batteria di U-Drag organizzata da quelli di Edmunds Cars, specialisti in questo tipo di match. L’obiettivo? Misurarne l’accelerazione, la capacità frenante e la maneggevolezza, coi limiti di questo format, comunque più efficace delle classiche drag race per analizzare un mezzo a quattro ruote.

Qui, infatti, la trama espressiva abbina al classico scatto con partenza da fermo sul quarto di miglio una brusca decelerazione, una rapida inversione di marcia e un ritorno a tutta birra al punto di partenza. Quanto basta per trarne delle indicazioni più puntuali sulle capacità dinamiche dei veicoli nel mondo reale.

Protagoniste dell’episodio di cui ci stiamo occupando sono due auto elettriche americane, molto diverse fra loro. Sembra una resa dei conti fra muscle car alla spina della scuola statunitense. Ovviamente, per la loro natura, non appassionato come le auto endotermiche della stessa specie, ma purtroppo quella che sembrava una brutta fantascienza solo pochi anni or sono, oggi è diventata una triste realtà.

Foto Edmunds

Prima di tuffarci nelle due U-Drag, facciamo un breve ripasso delle doti principali delle protagoniste, entrambe controverse, per la loro natura a batteria. Iniziamo con la Dodge Charger Daytona, che in modalità “Powershot” scatena la bellezza di 670 cavalli e 853 Nm di coppia, spingendo con grandissima energia i 2.709 chilogrammi di peso letti alla bilancia.

A contenderle il passo, in questa sfida multipla, c’è la Ford Mustang Mach-E GT Performance, che eroga 480 cavalli di potenza massima e 948 Nm, su 2.245 chilogrammi. Nonostante sia meno energica dell’altra, vanta un peso nettamente inferiore. Questo potrebbe consegnarle la vittoria, anche in virtù del benefico effetto regalato sulla frenata e sull’inversione di marcia dalla maggiore leggerezza.

Nella prima U-Drag, la Mustang scatta meglio, ma la Dodge fa valere presto la superiore potenza, passandola in corsa. Il vantaggio acquisito prima della svolta consente a quest’ultima di rintuzzare l’attacco dell’altra, che fa meglio in staccata e cambio di direzione. A quel punto, per la Ford non c’è più niente da fare. La potenza della Charger prevale sul controllo della Mustang.

Il verdetto si conferma più o meno nella seconda U-Drag, ma con una novità infelice per la Charger, che si scompone in frenata, perdendo la linea ideale. Secondo i protagonisti umani del doppio confronto, quest’ultima vettura è più veloce, ma molto più indisciplinata dell’altra. Uno dei conduttori dice che sembra quasi una muscle car della vecchia scuola, per la natura dei suoi capricci, che la rendono meno efficace di quanto potrebbe.

Il tutto senza avere in cambio le emozioni delle endotermiche della vecchia scuola. Tornando alla doppia U-Drag odierna, come evidenziano i colleghi di Carscoops, la Dodge Charger vince in velocità, ma la Ford Mustang fa valere il miglior equilibrio, anche se non abbastanza per tagliare il traguardo per prima. A voi il video. Buona visione!

Fonte | Carscoops