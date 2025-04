Fiat Grande Panda: si temono tempi lunghi di attesa per chi ha già ordinato la vettura

Fiat Grande Panda è disponibile sul mercato italiano dallo scorso 28 gennaio con prezzi che partono da 18.900 euro per la versione ibrida e da 24.900 euro per quella elettrica. Con le promozioni l’auto è ancora pià conveniente con prezzi che partono da 16.950 euro. Lo scorso week end nelle concessionarie di Fiat vi è stato il primo porte aperte con il pubblico delle grandi occasioni che vi ha partecipato. Oltre 20 mila visitatori sono stati registrati negli showroom della casa torinese per vedere da vicino il nuovo modello.

La produzione di massa non è ancora iniziata: tempi lunghi per le prime consegne di Fiat Grande Panda?

Ovviamente sono fioccati gli ordini che sembrano andare a gonfie vele. Tuttavia qualche preoccupazione arriva dalla Serbia paese in cui viene prodotta Fiat Grande Panda. La vettura esce dalle linee di produzione dello stabilimento di Kragujevac da dove però arriva la notizia che la produzione di massa del modello non è ancora cominciata. Questo fa pensare che per chi ha già ordinato la vettura i tempi di attesa prima di ricevere il modello potrebbero essere abbastanza lunghi. Nei mesi scorsi il responsabile di Stellantis in Europa Jean Philippe Imparato aveva detto che la produzione di massa del modello in Serbia sarebbe iniziata entro la fine del primo trimestre del 2025 ma ciò non è ancora accaduto.

Al momento si vocifera di ritardi ma di ufficiale non vi è nulla. Nessuno però sembra in grado al momentro di fornire previsioni certe su quelli che saranno i tempi di consegna delle migliaia e migliaia di unità già ordinate. Al momento vengono prodotte circa 100 unità al giorno di Fiat Grande Panda ma siamo lontani da una produzione di massa che richiede non meno di 400 – 500 unità al giorno. Inoltre coi recenti dazi introdotti da Donald Trump la situazione potrebbe peggiorare dato che alcuni componenti potrebbero subire ulteriori ritardi. Vedremo come si evolverà la situazione e se arriveranno notizie più certe in proposito.