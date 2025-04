Maserati: sconti clamorosi negli USA, fino a 36.000 dollari in meno

Maserati ha vissuto un 2024 difficile con un vero e proprio crollo delle vendite a livello globale. Non stupisce dunque che molti concessionari negli Stati Uniti stiano provando in tutti i modi a svendere le vetture della casa automobilistica del Tridente attualmente in magazzino. In questi giorni si registrano sconti esagerati nelle varie concessionarie del marchio nel paese. In particolare spicca la situazione della berlina Ghibli che come sappiamo è ormai uscita di produzione. La vettura non ha mai ottenuto grandi risultati in America dove la concorrenza di auto quali BMW Serie 5 o la Mercedes-Benz Classe E è risultata essere troppo forte.

Forti sconti in America per le ultime unità di Maserati Ghibli

Tuttavia in questa fase finale della sua carriera commerciale Maserati Ghibli presente ancora in gran numero nelle concessionarie americane del marchio sta facendo parlare di se per le clamorose offerte di cui è protagonista da qualche tempo. La concessionaria Napleton Maserati in Illinois offre una Maserati Ghibli Modena Ultima Q4 a 77.800 dollari, equipaggiata con un motore V6 biturbo da 3.0 litri che eroga 430 cavalli di potenza.

In Texas, Boardwalk Ferrari propone una Maserati Ghibli 2023 a trazione posteriore a 69.995 dollari, con uno sconto complessivo di 33.585 dollari. Nonostante le Maserati non mantengano sempre il loro valore, queste offerte sono davvero notevoli.

Sconti anche sulla versione Trofeo con motore V8 biturbo da 3.8 litri e 580 cavalli, che consente una velocità massima oltre i 300 km/h. Criswell Maserati nel Maryland propone una Ghibli Trofeo a 107.945 dollari, con uno sconto di 31.149 dollari.

Nel frattempo il CEO di Maserati Santo Ficili sta studiando una strategia per risollevare le sorti del marchio che non vive un gran momento. Di recente alcune dichiarazioni rilasciate dal numero uno della casa automobilistica del Tridente hanno fatto discutere. Ficili infatti ha detto chiaramente di avere in serbo delle sorprese che di certo renderanno felici i vecchi clienti. In tanti si stanno domandando in queste ore di cosa si possa trattare. Vedremo nelle prossime settimane che novità arriveranno in proposito.