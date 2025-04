Oggi, per celebrare il 4×4 Day, Jeep svela la sua nuova imperdibile tonalità per esterni, Joose. La vivace tonalità di arancione è disponibile per l’ordine sia sull’iconica Jeep Wrangler che sul pick-up di medie dimensioni più capace del settore, Jeep Gladiator.

Joose, una nuova, intensa tonalità di arancione, è ora disponibile come colore esterno per Jeep Wrangler e Gladiator

“Il marchio Jeep sfida il mare di uniformità nel segmento SUV con colori audaci in edizione limitata”, ha affermato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Una tonalità sorprendente come Joose consente ai nostri clienti di esprimere la propria individualità e distinguersi, sia che stiano guidando per le strade cittadine o conquistando il prossimo passo di montagna”. Joose è solo uno dei tanti colori audaci o in edizione limitata del marchio Jeep degli ultimi anni, tra cui il verde Mojito!, il giallo High Velocity, il rosa Tuscadero e il nuovo ’41 ispirato al militare verde oliva per il 2025. Disponibile per l’ordine ora su tutti i modelli Jeep Gladiator 2025 e sulla maggior parte dei modelli Jeep Wrangler e Wrangler 4xe 2025, Joose ha un prezzo consigliato negli Stati Uniti di $ 895.

La Jeep Gladiator è un pick-up progettato per offrire prestazioni fuoristrada senza pari, combinando una solida tradizione di resistenza e affidabilità con un design autenticodel brand di Stellantis. È disponibile in diverse varianti, tra cui Sport, Sport S, Willys, Trail Rated Rubicon e il Desert Rated Mojave. Equipaggiato con un motore Pentastar V-6 da 3,6 litri che eroga 285 cavalli e 260 lb.-ft. di coppia, il Gladiator è ideale per carichi pesanti grazie al suo cassone versatile.

La Jeep Wrangler 2025, frutto di oltre 80 anni di esperienza nel settore 4×4, è il veicolo più iconico e capace, sinonimo di libertà. Con prestazioni fuoristrada eccellenti, il design distintivo del brand americano e un motore ibrido plug-in, la Wrangler 4xe è il PHEV più venduto in America da quattro anni. La Wrangler 2025 integra anche tecnologia avanzata, sicurezza innovativa e un comfort interno migliorato, mantenendo la sua vocazione per l’avventura e l’esplorazione.