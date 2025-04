Jeep Wrangler riceve il premio per il più basso deprezzamento nel 2025 in Brasile

Non sorprende che Jeep Wrangler sia un modello più che iconico nel portfolio Jeep. Dotata delle autentiche capacità off-road del marchio, che rappresentano al meglio la tradizione e il DNA Jeep, la Wrangler sorprende ancora una volta in Brasile venendo eletta SUV con il più basso deprezzamento nel 2025 nella categoria fino a R$ 500.000 del Best Reseller Award, promosso da Quatro Rodas in collaborazione con Mobiauto e considerato un punto di riferimento nell’indicare i modelli meno deprezzati sul mercato.

L’affidabilità del valore di rivendita della Wrangler riflette il posizionamento del SUV sul mercato, riconosciuto come il modello più affidabile per le avventure estreme, dotato della robusta trazione Rock-Trac 4X4, approvata da Trail Rated. Grazie alle sue grandi capacità fuoristrada e al comfort di bordo su qualsiasi terreno, la Wrangler offre anche un’esperienza di guida esclusiva all’aria aperta, con tetto e portiere rimovibili.

L’anno scorso è arrivata in Brasile la nuova ed esclusiva versione Rubicon della Jeep Wrangler, con uno stile rinnovato. La nuova griglia anteriore accoglie la tradizionale griglia a sette feritoie della Wrangler con un look aggiornato, caratterizzato da feritoie nere testurizzate, cornici in metallo grigio neutro e cornici in tinta con la carrozzeria. Il modello è stato dotato anche di cerchi da 17 pollici dal design esclusivo e pneumatici misti. I passaruota e il tetto neri conferiscono alle auto un effetto bicolore, rendendo il loro aspetto ancora più sportivo e moderno.

Le nuove caratteristiche degli interni della Jeep Wrangler assicurano uno spazio raffinato, ricco di funzionalità e tecnologie all’avanguardia, abbinate alla tradizionale funzionalità e versatilità offerte da Jeep. La consolle centrale, ispirata al passato, è caratterizzata da forme pulite e scolpite. Il cruscotto è caratterizzato da nuove superfici soft-touch con cuciture a contrasto.

Foto Jeep

I nuovi interni sono ancora più completi con il sistema multimediale touchscreen da 12,3 pollici, lo schermo più grande e avanzato disponibile sulla Jeep Wrangler, integrato con il pluripremiato sistema Uconnect 5, circondato da bocchette di ventilazione esterne che mantengono la loro caratteristica forma circolare.