Nuova Alfa Romeo Stelvio: il suo debutto coronerà un 2025 splendido per il biscione

Nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate, forse il 24 giugno giorno in cui Alfa Romeo festeggia 115 anni dalla sua fondazione. Questo SUV è uno dei modelli più attesi in assoluto nel mondo dei motori in questo 2025 ricco di novità. Sono in tanti a voler vedere come cambierà il modello che con la sua seconda generazione dovrebbe rappresentare una delle vetture di punta della futura gamma della casa automobilistica milanese.

Il 2025 splendido del Biscione avrà il suo clou con la presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio

La presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenterà una sorta di momento clou di un anno che si preannuncia davvero ricco di soddisfazioni per Alfa Romeo. Infatti, come vi abbiamo scritto in questi giorni il biscione sta vedendo crescere e non di poco le sue immatricolazioni a livello globale. Questo grazie principalmente all’ottimo esordio sul mercato per il SUV compatto Alfa Romeo Junior che di certo fa ben sperare anche per il futuro debutto di Stelvio. Questo SUV, come confermato nelle scorse settimane dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili, inizierà però la sua commercializzazione solo nel corso del 2026.

Il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio dunque potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di un 2025 da incorniciare e in cui il biscione promette di aumentare e non di poco immatricolazioni e quote di mercato in molti paesi, Italia compresa, come già si è intuito da quanto accaduto nei primi tre mesi dell’anno, con dati nettamente in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il render di Mirko del Prete

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotto a Cassino e dunque sarà un modello 100 per cento made in Italy. La sua gamma di motori, che originariamente doveva essere formata solo da motori elettrici, comprenderà invece anche motori termici e forse anche la stessa top di gamma Quadrifoglio potrebbe conservare il V6 anche se con qualche forma di ibridazione.

Quanto al design, che qui ipotizziamo in un render del forum del sito di Autopareri e in quello del designer Mirko Del Prete, cambierà molto rispetto al modello attuale con dimensioni maggiori, fari sottili, scudetto chiuso, targa centrale, tetto spiovente e firma luminosa a V al posteriore. Con questo modello Alfa Romeo dovrebbe dare il via alla sua trasformazione in un brand premium globale.