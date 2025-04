Alfa Romeo Junior: ecco come va in Italia la versione elettrica

Ieri vi abbiamo scritto che Alfa Romeo a marzo ha vissuto un mese molto positivo in Italia grazie a Junior e Tonale con una forte crescita delle vendite e della quota di mercato nel nostro paese rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo vale non solo per il mese di marzo ma anche per il primo trimestre del 2025. Oggi però in particolare ci vogliamo soffermare su come vanno le cose per Alfa Romeo Junior ed in particolare per la sua versione elettrica.

Meno del 10% delle vendite totali di Alfa Romeo Junior per la versione completamente elettrica

In totale nei primi tre mesi del 2025 in Italia sono state immatricolate la bellezza di 4.327 unità del SUV compatto della casa automobilistica del Biscione, che come vi abbiamo detto nei giorni scorsi vanta già oltre 30 mila ordini in Europa. Sicuramente il totale è molto positivo anche se c’è da dire che se dobbiamo trovare una pecca a questi dati sta proprio nelle vendite della versione completamente elettrica che non pare aver fatto ancora breccia nel cuore dei clienti italiani di Alfa Romeo. Infatti ad oggi nel nostro paese le versioni del SUV a zero emissioni vendute ammontano a 404. Si tratta di un numero piuttosto basso pari a meno del 10% delle vendite complessive di Junior.

Dunque coloro che hanno scelto la versione ibrida di Alfa Romeo Junior sono la netta maggioranza ammontando a 3.923 clienti. Non si tratta ovviamente di qualcosa di sorprendente dato che si sa che le auto elettriche fanno fatica in Italia. Forse però ci si aspettava una proporzione meno severa tra le due versioni del SUV.

Al momento, sono disponibili quattro versioni della Alfa Romeo Junior sul mercato, a partire dalla classica versione ibrida con motore da 1,2 litri turbo che eroga 136 cavalli. A questa si aggiunge la variante Q4, dotata di trazione integrale e anch’essa ibrida, che sviluppa una potenza di 145 cavalli. Per chi preferisce un veicolo completamente elettrico, c’è la versione con motore da 156 cavalli, insieme alla più potente Veloce da 280 cavalli.

Un aspetto significativo riguarda il divario di prezzo tra le versioni ibride e quella elettrica. Infatti, la versione ibrida parte da 29.950 euro, mentre quella elettrica ha un prezzo base di 39.500 euro. La variante con trazione integrale ibrida ha un costo di 37.400 euro, mentre la versione Veloce arriva a 48.500 euro. Questi prezzi spiegano in parte perché molti italiani preferiscano optare per la versione ibrida, che offre una notevole efficienza e prestazioni ecologiche, pur con un prezzo di acquisto inferiore di circa 10.000 euro rispetto alla versione elettrica.