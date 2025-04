Jeep porta Commander con il nuovo motore diesel da 2,2 litri e 200 CV a ExpoLondrina 2025

Jeep sarà uno dei protagonisti di ExpoLondrina 2025, che si terrà dal 4 al 13 aprile a Londrina, Paraná in Brasile. Il marchio parteciperà alla 63ª edizione dell’evento del Paraná, considerato una delle fiere agricole più grandi del Paese e organizzato dalla Sociedade Rural do Paraná. La mostra si svolge nel parco Ney Braga.

I SUV Jeep rientrano tra i prodotti più richiesti dai clienti del settore agricolo e, per questo motivo, il marchio di riferimento in questo segmento in Brasile e nel mondo partecipa alla fiera con i suoi prodotti iconici. Tra i modelli Jeep presenti all’evento ci sarà anche il Commander che, oltre a tutte le tecnologie di guida semi-autonoma Adas Livello 2 già presenti a bordo, ha recentemente acquisito un nuovo motore turbodiesel da 200 CV, che garantisce al modello capacità ancora maggiori in fuoristrada e ne rafforza le capacità 4×4. La Renegade, unico SUV compatto con trazione 4×4 sul mercato brasiliano, sarà presente in fiera con la sua versione più iconica, la Willys, che si rifà ai modelli storici del marchio e offre le massime capacità off-road, con la sigillatura trailrated e pneumatici ATR+.

Da segnalare anche la Jeep Compass, un modello che sta riscuotendo un enorme successo di vendite nel Paese e che si distingue anche tra il pubblico agricolo, soprattutto con la sua versione Blackhawk, che porta con sé il massimo della raffinatezza e della tecnologia, con ADAS di livello 2, oltre alle prestazioni del motore turbo da 272 CV. Tutti questi modelli fanno parte della gamma nazionale Jeep e sono dotati di una garanzia di 5 anni. Il pubblico potrà inoltre scoprire le altre attrazioni dello spazio, tra cui il negozio Jeep Gear, dove gli amanti del marchio potranno assicurarsi i loro esclusivi accessori Jeep.